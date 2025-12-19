不副署加深朝野對立 謝立功點名柯建銘嘆：如何找到下一個王金平？
行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，引爆朝野反彈，藍白甚至揚言彈劾總統賴清德。對此，民眾黨前秘書長謝立功感嘆，立法院前院長王金平在任時，總能扮演協調的角色，但現今只剩柯建銘，以致社會衝突撕裂更加嚴重。
謝立功昨（18）日在臉書發文，開頭就寫下：「柯建銘依舊是柯建銘，如何找到下一個王金平」，接著提到行政院長卓榮泰選擇不覆議、不副署，導致朝野對立急遽升高，這並非台灣首次面對「朝小野大」的政治結構，過去同樣歷經街頭抗爭、立法院衝突對峙，但社會的斷裂，從沒像今天這般深刻而全面。
謝立功指出，問題不在於是否存在對立，真正的關鍵是當對立升高時，使否仍有人能扮演「調和鼎鼐」的角色，讓衝突止於制度之內，而不致演變為社會撕裂。他透露王金平院長在位的時代，府、院、黨、立院之間並非沒有衝突，甚至衝突頻仍，但最終總能坐下來談，協調出一個彼此不滿意、卻勉強接受的最大公約數，「那是一種政治妥協的技藝，也是一種對制度的敬畏」。
謝立功回憶擔任移民署署長期間，曾多次面對預算被凍結或刪減的情況，但是在王金平院長的居中協調下，即便立場強硬如柯建銘總召，仍願意在關鍵時刻做出一定程度的退讓，不是理念改變，而是因為有人能讓各方理解：政治不是零和，而是必須讓國家繼續運作。
謝立功感嘆，柯建銘總召始終是那樣的柯建銘，堅持、強勢、寸步不讓；但過去有一位王金平，能在其鋒芒之外，撐起整個制度的緩衝空間。今天柯建銘仍在，王金平卻已退場，「留下的不是權力真空，而是協調文化的消失」。
