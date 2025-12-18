不副署將成常態 朝野惡鬥再升級

[FTNN新聞網]主筆／單厚之

繼行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，讓《財劃法》無法經總統公布生效後，行政院又宣布未來法案「不副署三原則」，未來政院以不副署否決法案必將成為常態，行政、立法間的對抗永無休止之日。賴清德和卓榮泰這次出手不留餘地，沒有緩和的空間，即便2026年選舉也難緩和朝野僵局，只能靠2028總統大選政治解決。

繼行政院長卓榮泰不副署《財劃法》後，行政院又宣布未來法案「不副署三原則」，未來以不副署否決法案必將成為常態。（圖／總統府提供）

卓榮泰是史上提出覆議最多的行政院長，從去年520至今，短短19個月的任期，就提了8次覆議案，也被立法院否決了8次，平均不到2.5個月就一次；此外，還有像是全民普發一萬元等法案和預算，政院第一時間喊違憲、債留子孫，但最終沒有提出覆議。

可以想見，在卓榮泰祭出「不副署」這個大殺器之後，未來出鞘的頻率只會更高，不會更低，朝野每一、兩個月就會有一次重大的衝突。

賴清德政府以不副署對抗國會，本質上就沒有要妥協、降溫的打算，這種明顯違憲、毀憲的手段一出，行政、立法之間再沒有妥協、讓步的空間和可能。而民進黨正是想藉一次又一次的激烈衝突，凝聚綠營的基本盤，以贏得明年底的「九合一」選舉。

其思維和當初發起「大罷免」完全相同，只是手段更加粗暴、激烈，而且完全沒有任何退路和下台階，就連大罷免的旗手—民進黨團總召柯建銘都無法接受。雖然政院和民進黨鞭猛擊戰鼓，也有少數法界人士出來背書，但這種明顯違憲、反民主的行徑，多數立委也只是悶不吭聲，沒幾個敢表態力挺。

卓榮泰和民進黨人雖說，在野黨可以倒閣、解散國會或讓賴清德補足大法官來解決僵局，但本質上其實是情緒勒索。明明是民進黨違憲在先，憑什麼要在野黨幫民進黨解套。即便國會重選，也無法解決政院違憲造成的憲政危機，何況以合憲的倒閣對抗「不副署」，某種程度反而承認了「不副署」的合憲性。而現在的「憲法法庭」本來就是行政權的隨扈，是憲政爭議的參與者，又有什麼道理可以「球員兼裁判」。

對於目前的憲政危機，國民黨主席鄭麗文（右）和民眾黨主席黃國昌（左）日前曾會面討論反制手段。（圖／台灣民眾黨 臉書粉專）

對於目前的憲政危機，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前曾會面討論反制手段，卻也找不到辦法。立法院司法委員會移請監察院彈劾卓榮泰，只是聊盡人事而已。監察院連彈劾陳宗彥都能投出2票贊成彈劾、11票反對的離譜結果，更不可能通過卓榮泰的彈劾案。

黃國昌揚言彈劾賴清德，實際上根本過不了要「全體立委2/3決議」的門檻。黃國昌只是因為彈劾總統「得邀請被彈劾人說明」，想讓賴清德在立法院難堪而已，但屆時究竟全民公審，還是替賴清德搭舞台，誰也說不準。

賴清德和卓榮泰之所以敢明目張膽做出違憲的事，就是吃定了所有合憲的手段都制裁不了他們，也根本不懼任何罵名。在野黨想要反制和對抗，只能從政治著手。依照國民黨過去一年多的慣性思維，很可能會變本加厲通過更多賴清德不要的政治性法案，讓卓榮泰再創更多「不副署」的紀錄，但賴、卓兩人根本不擔心這個，反而會藉機扣國民黨更多的紅帽子。

國民黨只能高舉「違憲」的大旗，升高行政、立法之間的對抗，以藐視國會、違反憲政為由，擱置賴清德要的所有預算和法案，同時不斷的強化論述，向國人說明不得不這樣做的原因。當民主憲政受到嚴重破壞時，不管總預算、軍購都是相對次要的事，否則不用中共打來，台灣的民主就已經垮了。要說國安危機，也沒有比這更嚴重的國安危機了。

論述一向是國民黨的弱項，本屆的國民黨團尤其不重論述，所有法案都用碾的，引發民怨也不回頭。但若無社會對話和論述的支撐，國民黨這場仗根本打不下去。在說憲政論述對抗之外，國民黨更應該提出完整的立法計畫，告知國人未來準備通過哪些法案，如何改善國家的情況和國人的生活，扮演穩定國家的力量，而非像助理費案這樣暴衝。

賴清德和民進黨或許認為，副署權和憲政問題離人民很遙遠，民眾聽不懂也不關心，但這種完全否定立法權的作法，不僅會造成空前的衝突，影響也絕對會讓所有人都有感，並不得不做出抉擇，一如之前的大罷免。現在的情況是在野黨的危機，但也是在野黨扭轉局面的契機，端看在野黨能否拉高格局、透過對話爭取社會的支持，耐心的打一場持久戰。

