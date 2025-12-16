不副署就倒閣？游盈隆揭藍白「三大誘因」：不是不可能

行政院長卓榮泰15日宣布不副署立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，創下中華民國憲政史首例。總統賴清德同日深夜發表錄影談話，力挺卓榮泰決定，並痛批在野黨聯盟的「多數暴力」已危及憲政命脈和國家安全，批評藍白將台灣推向「在野獨裁」懸崖，形成空前巨大的行政立法衝突。

針對當前憲政爭議，台灣民意基金會董事長游盈隆今（16）日在臉書發表長文分析。他指出，民眾黨主席黃國昌痛斥卓榮泰是民進黨走向獨裁，國民黨立院黨團憂心台灣已成「超級總統制」，卓榮泰批立法院「一院獨裁」，賴清德則批藍白推動「在野獨裁」。游盈隆認為，當朝野都憂心台灣走向獨裁時，反而使台灣減少獨裁的可能。

總統賴清德、行政院長卓榮泰。

游盈隆引用法國政治哲學家孟德斯鳩（Montesquieu）及美國憲法之父麥迪遜（James Madison）的理論，強調獨裁的核心意涵是立法、行政、司法三權集中於同一人或機構手中。他分析，台灣當前憲政亂象主要並非獨裁問題，而是「難以化解的嚴重憲政僵局問題」，因為憲政體制設計中缺乏有效化解僵局的機制。

游盈隆進一步分析，從新的跡象看，未來一兩個月藍白未必完全排除倒閣選項。他提出三個值得注意的誘因：第一是民眾黨兩年條款因素，倒閣讓國會提早改選可讓黃國昌、黃珊珊等八位立委有機會續任不分區立委；第二是柯文哲因素，雖有案在身但可順理成章進行全國助選；第三是鄭麗文因素，剛當選國民黨主席的鄭麗文正等待機會大顯身手，加上台北市長蔣萬安曾力主倒閣，若評估可以一戰並不是不可能。

游盈隆表示，若綠藍白都不排除提早改選國會，這將是台灣史上最大的一場政治豪賭，讓全國人民來打破這個難解的憲政僵局，讓民意作主結束憲政災難，也是一個美好的結局。但他也警告，回到客觀現實，朝野繼續惡鬥、憲政僵局持續是最可能發生的事，這可能孕育許多可怕的內外政治後果，例如群眾運動再起、社會動盪不安、中共伺機干預等，朝野政黨領袖都應嚴肅以對。

