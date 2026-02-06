行政院長卓榮泰6日拍板不副署《國軍老舊眷村改建條例》第3條修正案，這是他繼《財政收支劃分法》修法案後，第2次不副署立法院三讀通過的法案。閣揆副署權依憲法設計是責任，不是實質否決權，卓揆二度拿來當作抵抗立法權的武器，還志得意滿自許為捍衛憲法，違法違憲莫此為甚！

《眷改條例》第3條把老舊眷村定義由民國69年前放寬到85年前，並新增「且有改建必要」條款；外界憂成個案立法、牽動眷改基金與國庫負擔，甚至衍生豪宅比照爭議。

廣告 廣告

《眷改條例》這次修法容或有爭議，但立院既已三讀，政院依法只有覆議；覆議不過，如仍認為滯礙難行，最後手段是聲請釋憲，就是不能閣揆自行決定不副署。

離譜的是，卓榮泰自行判定《眷改條例》違反了平等的原則、侵犯了行政院依照憲法編列跟提出預算的專屬權，因此決定不予副署。這說法儼然是大法官上身，不只欠缺民主法治素養，更扭曲憲法設計的精神，因違憲審查是憲法法庭的權限，不是閣揆的個人判決。

也就是說，閣揆「副署權」的核心是憲政設計下的「共同負責」，用來制衡總統、承擔施政後果，斷不可成為閣揆拿來對抗立法院的工具。此次卓揆不副署，強調是為了捍衛憲法的平等原則跟權力分立原則，但這種論述無法自圓其說，只凸顯了行政權凌駕立法權的違憲亂象。

卓揆敢如此做，背後自然是得到賴總統的支持，從覆議8連敗到2次不副署，行政院像是被授權可以「拒絕執行」法律，但這已背離法治常軌，若因此形成賴政府的慣例，台灣民主危矣！