不副署引爆朝野僵局！吳子嘉看綠營內一連串動作：賴清德為了處理內憂、攻擊外患

總統賴清德日前表態支持行政院長卓榮泰依憲法不予副署新版財劃法，並提出「不副署、不公布、不執行」三大原則。國民黨和民眾黨立委19日舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布即刻啟動賴清德彈劾案。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，提出彈劾的人腦筋不是很清楚，只是跟著黃國昌作秀，實際上，彈劾對賴清德完全起不到羞辱和傷害的作用。

吳子嘉認為，藍白提出彈劾賴清德相當無聊，因為賴清德現在所做的事，就表示了要將整個政府到2028年以前完全癱瘓停擺，而現在是台灣最關鍵的2年，台灣有個翻身的機會，結果賴清德停擺政府，彈劾自然不會成立。

吳子嘉說明，藍白提出彈劾的目的為作秀，但完全不會起效果，與其提出不可能通過的彈劾，最多留下國會的紀錄，不如上街頭來的有成效，進行街頭運動擴大事件影響力，屆時選舉便能順利使其下台。用恥辱、仁義道德和賴清德談是沒有意義的，因為當總統最重要是為人民服務，賴清德停擺政府可見已經沒有在考慮人民了，因此用羞辱的方式提醒其道德良知，此舉相當愚蠢。

吳子嘉指出，此次事件理論上會破壞民進黨2026年地方選舉的大盤。此次是由賴清德的執政黨利用憲法中已無意義的條文攻擊立法院，相當惡劣。且賴清德的行為一以貫之，前一次也發動大罷免攻擊立法院，過去在台南議會也否定民意機關，而現在是不副署卡死國會，推翻民意機關的存在。

民眾黨團及國民黨團19日於立法院議場門外召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。圖為諷刺總統賴清德的巨型看板。（劉偉宏攝）

谷立言稱要進國會說明軍購 吳子嘉：此舉挑動賴清德最敏感神經

吳子嘉續指，賴清德的行為非常戲劇化，在賴清德發表不副署、不公佈、不執行的前兩天，美國在台協會處長谷立言在臉書發文表示，願意到立法院解釋軍售案內容，第三天賴清德便表態不副署。谷立言準備和在野黨溝通，用溫和的方式協調，此舉卻挑動到賴清德最敏感的神經，因為賴清德認為自己身為台灣總統，美國大使因直接面向自己，谷立言卻想和在野黨協商，直接挑戰賴清德的權威，將破壞賴清德的統帥權和對台美關係的專屬權。

吳子嘉提到，一旦谷立言和在野黨協商，民進黨內的蔡英文系統將有所動作。現在民進黨內憂外患，除前總統陳水扁要主持電視節目外，蔡英文也跳出來要舉辨想想論壇，而蔡英文的個性鮮少主動做出此類行動，因此推測是美國人在背後鼓勵，換言之，賴清德在民進黨內無法爭取到美國的信任，賴清德一表態不副署，民進黨內的口徑馬上會一致對外，朝野開始辱罵、吵架。

吳子嘉直言，賴清德是為了處理內憂才去攻擊外患，鞏固黨內領導中心，若不用意識形態框住民進黨，黨內雜音便可能出現。

