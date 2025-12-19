不副署引爆朝野惡鬥！美對台3500億軍售恐卡關 郭正亮爆：美國將施壓教訓賴清德 藍白勝利在望

美國國防部18日宣布總額111億美元（約新台幣3,500億元）的對台軍售案，創下歷來對台軍售最大規模。不過立法院因行政院長卓榮泰拒絕副署《財政收支劃分法》等法案，國防預算審查進度可能延宕。前立委郭正亮18日在Yahoo《風向龍鳳配》分析，美國為了讓軍火商如期排程，將會施壓賴清德政府讓步，並直言「藍白勝利在望，不用緊張」。

美國為何急？郭正亮：要讓藍白看到「真的有東西給你」

郭正亮指出，美國此時宣布這筆史上最大軍售案有兩個目的。「第一個是希望讓藍白看到，我們是真的有東西要給你，因為要審查國防預算嘛。第二個是它這個要下單了，所以那個軍火公司要排程。」

他強調，如果不能在明(2025)年1月如期審查通過，「這事實上是賴清德一個非常大的盲點，他搞了這一局違憲的亂局，把應該審查的國防預算的agenda搞亂。所以我認為美國會去教訓他啦。最後的讓步恐怕是美國介入啦。」

綠營期待美國「處理藍白」？郭正亮斷言：不可能

對於綠營人士期待美國會出手處理藍白陣營，郭正亮直接否定，「哦那是不可能的。因為你卡總預算付委，財政收支劃分跟軍人加薪，這美國人聽了也會覺得莫名其妙，它會叫你放。」他進一步表示，「所以我認為藍白勝利在望，不用緊張。因為美國會很急啦。」

8項軍售內容 5案屬特別預算項目

根據國防部公布，這次軍售案包含8項武器系統：「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」。

其中5案屬於「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算項目。美方已於美東時間17日進行「知會國會」程序，可望1個月後生效。

郭正亮爆料：傳川普任內不交貨

郭正亮在節目中透露聽到的說法，「就是川普任內不交貨。我給你軍售案，讓你通過預算，但是我的貨不會交出來。2028年1月20號之前不交貨。」

他分析，上週中美才剛舉行軍事對話，「不然中國怎麼只有抗議聲明？怎麼可能啊？」郭正亮認為，這幾個大型軍售項目很多還是洛克希德·馬丁（洛馬）的產品,「洛克希德·馬丁在中國嚴厲制裁稀土現在的狀況，它的F-35本來從訂貨到下單是61天，現在是238天，因為它稀土缺貨。」他質疑，「中國大陸怎麼可能不下手？所以我的意思是說，我很難想像他們沒有講好了啦。」

不對稱武器減少 專家質疑實際戰力提升有限

台大政治系教授楊永明指出，這次軍售案「不對稱作戰的項目減少」。「就我從那個名單上我看不出來有什麼不對稱作戰的利器。你看它基本上跟以前重複，但是呢在增加了一兩個項目，但是不對稱作戰的這個項目減少。」他分析，這次軍售「完全是防衛性」,「其實就是要賺一筆，然後呢要間接地支持賴清德。」