不副署後推動國安法4法修法 行政院曝1關鍵：並無特定時機

即時中心／潘柏廷報導

行政院近日宣布不予副署藍白再修版《財劃法》，引發藍白在野陣營相當不滿，更使朝野對立加劇，而在行政院院會今（18）日拍板國安法等4法修法，並以函請立法院審議，部分外界則認為此舉是否會拉高朝野對立。對此，行政院發言人李慧芝在院後記者會強調，行政院依照總統賴清德17項因應策略指示，並盤點逐步提出相關修法、措施與計畫，這一切都是按照期程推動，並沒有特定時機的問題。

李慧芝今日在院會後記者會表示，賴清德今年3月主持國安高層會議就指出，現在因應5大國安威脅、統戰威脅，也提出17項因應策略，呼籲國人要團結共同抵禦分化，而行政院依照指示盤點逐步提出相關修法、措施與計畫，這一切都是按照期程推動，並沒有特定時機的問題。

同時，李慧芝指出，這都是能強化國家安全、防止滲透的法案，這應該是朝野不分黨派都要共同支持的法案，就像是日前通過的海纜7法一樣，都獲得朝野委員共同支持完成三讀。

李慧芝也說，在野黨委員們也很關注滲透相關案件，所以更應該支持這些讓國家安全可以更強化的法案，嚴懲危害國家安全、背棄家國、對敵效忠的行為，讓國家更安全，防堵裡應外合阻止滲透吸收。

最後，李慧芝強調，賴清德也說過「不同黨派沒有關係，但是我們要同一國」，所以也呼籲立法院各黨團應該盡速審議通過國安相關法案。

