不副署恐涉刑責？蔡正元揭「非法變更國憲」：內亂罪

在野黨修財劃法，閣揆卓榮泰15日宣布不副署，引發軒然大波。前立委蔡正元指出，所有民主國家的立法權力，僅賦予民選產生的合議制的國會，總統或閣揆都無權變更。卓揆不但觸犯公務員不盡其應盡之責的瀆職罪，還涉及非法變更國憲的內亂罪，未來必須追究。

蔡正元16日在《林嘉源辣晚報》節目表示，只要立法院覆議法案維持原決議，行政院長就一定要接受，不接受就是瀆職。他今天不只是瀆職，還內亂！說立法院違憲，還拿副署權來對抗立法院？這個叫什麼？變更國憲！

蔡正元指出，瀆職跟內亂怎麼區別？刑法第120條，公務員不盡其應盡之責，而委棄守地者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。（據了解，刑法第120條可約束行政院長）什麼叫委棄守地？你該搞的財劃法，錢不給地方，該守的土地你不守，而且還拿副署權來對抗國會？這是瀆職罪。什麼叫內亂罪？意圖破壞國體，以非法之方法變更國憲，「你現在不就是用非法的方法變更國憲嗎？」

蔡正元直呼，刑法第100條（普通內亂罪）是7年以上有期徒刑，「以後國民黨執政一定要追究這事！」不能讓行政院長亂到這種地步。

蔡正元提到，我們所有民主國家的憲法，都來自英國，憲法不是自己寫的，跟其他法律有不一樣的地方，它有國際性，有歷史性。中華民國憲法是抄日本跟德國的，日本跟德國是抄美國的，美國是抄英國的。英國1689年發生了光榮革命，是所有憲法的起源。還有1789年發生法國大革命，我們中華民國憲法每一條都來自這兩個革命產生的重要權利法案。

蔡正元強調，第一條是，所有的立法權力，僅賦予民選產生的合議制的國會！不管是否民選總統，還是行政院長，「你沒有立法權！」

據了解，總統也受內亂罪約束，《中華民國憲法》第52條明文規定：「總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究。」

