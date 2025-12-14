不副署恐釀憲政僵局 黃國昌：倒閣了確定卓榮泰會下台？

立委黃國昌。資料照。



針對藍白《財政收支劃分法》修法，依法應於15日公布，總統賴清德12日與綠委便當會後，外傳府院已拍板不副署《財劃法》，對於是否提倒閣或用其他方式因應，民眾黨主席黃國昌今（12/14）下午反問，卓榮泰都不守憲、不守法，「倒閣了你確定卓榮泰會下台嗎？」直言賴、卓現在的問題不是不副署、不執行，而是「不守法」，喊話兩人不要當歷史罪人。

黃國昌今下午出席「聖誕FUN城堡 迷路跳跳嘉年華」活動，針對府院定調「不副署、不執行」，可能導致憲政陷入僵局，會考慮提倒閣嗎？黃國昌表示，現在的問題已經不是「不副署」、「不執行」，現在的問題是根本「不守法」，再強調一次，賴清德跟卓榮泰現在的問題不是不副署、不執行而已，他們的問題是根本不守法，選擇性的執法，他們喜歡的東西他們就執行，他們不喜歡的東西就不執行，連守法都選擇性的守法，法治國的原則已經徹底的崩壞了。

至於倒閣，黃國昌質問，「卓榮泰都不守憲、不守法，卓榮泰會下台嗎？你倒閣了你確定卓榮泰會下台嗎？他說這個倒閣是違憲的，我沒有遵守的必要，賴著不下台。」

他說，必須要跟大家再很懇切的報告的事情是，現在是台灣民主憲政的重大危機，面對一個不遵守憲法、不遵守法律的總統跟行政院院長，對於台灣的民主憲政，對於這幾10年來這麼多台灣人民大家爭取來的民主自由，已經造成非常大的傷害，「賴清德總統、卓榮泰院長，真的希望你們三思而行」。

黃國昌說明，《財劃法》的修正，要的是給地方政府足夠的資源去推動所有地方的建設，地方的鄉親食衣住行育樂、生老病死，幾乎所有的經費都是由地方政府來支應的，民進黨一方面不願意給地方政府充足的財源，把錢全部扣在自己的手上，選擇性的給經費，這是一個民主法治國家的政府應該有的作為嗎？

黃國昌呼籲，希望接下來要投入 2026 年地方選舉的候選人們公開表態，是不是支持民進黨苛扣地方的經費、不執行《財劃法》？對於新北市來講會造成多大的財務衝擊？說清楚講明白，還是民進黨的候選人覺得錢只要由民進黨扣著，接下來告訴所有的新北市民：「只要我當選，大家放心，雖然《財劃法》不執行，但是新北市一定可以分到比較多的錢；但如果我沒有當選的話，新北市就分不到錢了。」這是不是才是賴清德、卓榮泰還有民進黨心裡面在想的事情？

黃國昌提及，但問題是這個國家不能夠這個樣子，「永遠在想我站在什麼位置、怎麼樣子的制度設計對我比較有利。」《財劃法》的修正過去也是民進黨大力推動，為什麼變成了執政黨以後，就希望把錢全部扣在自己的手上、放在自己的口袋裡，然後決定這些錢要怎麼分配？一個法治國家藉由制度性的讓地方政府的財源充足，這不是最基本的道理嗎？

「我真的希望賴清德跟卓榮泰不要當歷史的罪人，你們正在摧毀台灣的民主憲政。」黃國昌指出，立法院通過修法，從來沒有說這個錢是要給哪一個特定的人、或是哪一個特定的縣市，大家就是按照公式來分配，今天民進黨 2026 年如果選得好，所有的縣市民進黨全部都當選，那這些財源全部都是民進黨接下來的縣市長可以照顧我們地方百姓的啊！但民進黨為什麼一定要立法院三讀通過的法律，為了要把錢裝在自己的口袋裡，寧願毀憲也要把錢放在自己、隨著自己的意志來支配？這不是法治，這是人治！

黃國昌再次呼籲，真的希望賴清德跟卓榮泰能夠想清楚，這絕非地方自治之福。難不成因為現在是侯友宜當市長所以錢不給，等到民進黨的人當選了市長了以後，才決定要給錢，是這樣嗎？這個國家可以這樣運作嗎？

媒體追問，假設府院真的拍板不副署、不公布的話，民眾黨可能會有什麼樣的行為去抵制嗎？黃國昌說，當總統跨越了民主憲政的紅線的時候，所造成的衝擊影響是非常嚴重的，他不願意預先的去說民眾黨接下來會採取什麼樣的反制作為，但他希望賴清德、卓榮泰冷靜下來好好的想一想，為了台灣、為了百姓，不要這樣子專權獨斷下去。

黃國昌表示，其實他在 2025 年年初也曾經相同的苦口婆心，希望賴清德以台灣為念、以人民為念，停止大罷免，當時他的勸告賴清德沒有聽下去，一意孤行，結果32比0的結果還沒有學到教訓嗎？他真的沒有想到賴清德總統前一陣子竟然還說「在野黨的立委沒有學到教訓嗎？」人民真正想問的是：「賴清德總統，32 比 0 的結果您還沒有受到教訓嗎？」

黃國昌批，還是民進黨希望的是選輸沒有關係，繼續惡搞、繼續重選？為了要讓民進黨選贏，只要民進黨選不贏就重選，讓整個社會、整個國家一天到晚在對立，一天到晚在衝突，一天到晚在進行選舉的動員？他強調，人民需要的事情是好好做事、好好施政，一年三兆的預算握在民進黨政府的手裡，人民希望的是安居樂業，人民希望的是政府好好做事。

他說，為什麼民進黨政府一而再、再而三就是要去創造這樣子的對立衝突？選輸了，32比0，現在民進黨的立委似乎又說「那沒有關係啊，那我們全部再重選一次啊！」一天到晚腦袋裡面想的只有選舉的輸贏，一天到晚只想著「我要一直選、一直選，選到我民進黨贏為止。」這不是民主，這不是台灣人民要的民主，更不是台灣人民期待的政府。

