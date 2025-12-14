不副署恐釀憲政僵局 黃國昌：倒閣了確定卓榮泰會下台？
針對藍白《財政收支劃分法》修法，依法應於15日公布，總統賴清德12日與綠委便當會後，外傳府院已拍板不副署《財劃法》，對於是否提倒閣或用其他方式因應，民眾黨主席黃國昌今（12/14）下午反問，卓榮泰都不守憲、不守法，「倒閣了你確定卓榮泰會下台嗎？」直言賴、卓現在的問題不是不副署、不執行，而是「不守法」，喊話兩人不要當歷史罪人。
黃國昌今下午出席「聖誕FUN城堡 迷路跳跳嘉年華」活動，針對府院定調「不副署、不執行」，可能導致憲政陷入僵局，會考慮提倒閣嗎？黃國昌表示，現在的問題已經不是「不副署」、「不執行」，現在的問題是根本「不守法」，再強調一次，賴清德跟卓榮泰現在的問題不是不副署、不執行而已，他們的問題是根本不守法，選擇性的執法，他們喜歡的東西他們就執行，他們不喜歡的東西就不執行，連守法都選擇性的守法，法治國的原則已經徹底的崩壞了。
至於倒閣，黃國昌質問，「卓榮泰都不守憲、不守法，卓榮泰會下台嗎？你倒閣了你確定卓榮泰會下台嗎？他說這個倒閣是違憲的，我沒有遵守的必要，賴著不下台。」
他說，必須要跟大家再很懇切的報告的事情是，現在是台灣民主憲政的重大危機，面對一個不遵守憲法、不遵守法律的總統跟行政院院長，對於台灣的民主憲政，對於這幾10年來這麼多台灣人民大家爭取來的民主自由，已經造成非常大的傷害，「賴清德總統、卓榮泰院長，真的希望你們三思而行」。
黃國昌說明，《財劃法》的修正，要的是給地方政府足夠的資源去推動所有地方的建設，地方的鄉親食衣住行育樂、生老病死，幾乎所有的經費都是由地方政府來支應的，民進黨一方面不願意給地方政府充足的財源，把錢全部扣在自己的手上，選擇性的給經費，這是一個民主法治國家的政府應該有的作為嗎？
黃國昌呼籲，希望接下來要投入 2026 年地方選舉的候選人們公開表態，是不是支持民進黨苛扣地方的經費、不執行《財劃法》？對於新北市來講會造成多大的財務衝擊？說清楚講明白，還是民進黨的候選人覺得錢只要由民進黨扣著，接下來告訴所有的新北市民：「只要我當選，大家放心，雖然《財劃法》不執行，但是新北市一定可以分到比較多的錢；但如果我沒有當選的話，新北市就分不到錢了。」這是不是才是賴清德、卓榮泰還有民進黨心裡面在想的事情？
黃國昌提及，但問題是這個國家不能夠這個樣子，「永遠在想我站在什麼位置、怎麼樣子的制度設計對我比較有利。」《財劃法》的修正過去也是民進黨大力推動，為什麼變成了執政黨以後，就希望把錢全部扣在自己的手上、放在自己的口袋裡，然後決定這些錢要怎麼分配？一個法治國家藉由制度性的讓地方政府的財源充足，這不是最基本的道理嗎？
「我真的希望賴清德跟卓榮泰不要當歷史的罪人，你們正在摧毀台灣的民主憲政。」黃國昌指出，立法院通過修法，從來沒有說這個錢是要給哪一個特定的人、或是哪一個特定的縣市，大家就是按照公式來分配，今天民進黨 2026 年如果選得好，所有的縣市民進黨全部都當選，那這些財源全部都是民進黨接下來的縣市長可以照顧我們地方百姓的啊！但民進黨為什麼一定要立法院三讀通過的法律，為了要把錢裝在自己的口袋裡，寧願毀憲也要把錢放在自己、隨著自己的意志來支配？這不是法治，這是人治！
黃國昌再次呼籲，真的希望賴清德跟卓榮泰能夠想清楚，這絕非地方自治之福。難不成因為現在是侯友宜當市長所以錢不給，等到民進黨的人當選了市長了以後，才決定要給錢，是這樣嗎？這個國家可以這樣運作嗎？
媒體追問，假設府院真的拍板不副署、不公布的話，民眾黨可能會有什麼樣的行為去抵制嗎？黃國昌說，當總統跨越了民主憲政的紅線的時候，所造成的衝擊影響是非常嚴重的，他不願意預先的去說民眾黨接下來會採取什麼樣的反制作為，但他希望賴清德、卓榮泰冷靜下來好好的想一想，為了台灣、為了百姓，不要這樣子專權獨斷下去。
黃國昌表示，其實他在 2025 年年初也曾經相同的苦口婆心，希望賴清德以台灣為念、以人民為念，停止大罷免，當時他的勸告賴清德沒有聽下去，一意孤行，結果32比0的結果還沒有學到教訓嗎？他真的沒有想到賴清德總統前一陣子竟然還說「在野黨的立委沒有學到教訓嗎？」人民真正想問的是：「賴清德總統，32 比 0 的結果您還沒有受到教訓嗎？」
黃國昌批，還是民進黨希望的是選輸沒有關係，繼續惡搞、繼續重選？為了要讓民進黨選贏，只要民進黨選不贏就重選，讓整個社會、整個國家一天到晚在對立，一天到晚在衝突，一天到晚在進行選舉的動員？他強調，人民需要的事情是好好做事、好好施政，一年三兆的預算握在民進黨政府的手裡，人民希望的是安居樂業，人民希望的是政府好好做事。
他說，為什麼民進黨政府一而再、再而三就是要去創造這樣子的對立衝突？選輸了，32比0，現在民進黨的立委似乎又說「那沒有關係啊，那我們全部再重選一次啊！」一天到晚腦袋裡面想的只有選舉的輸贏，一天到晚只想著「我要一直選、一直選，選到我民進黨贏為止。」這不是民主，這不是台灣人民要的民主，更不是台灣人民期待的政府。
更多太報報導
明《財劃法》最後期限！綠委曝運作：政院不副署、立院可提倒閣
鄭麗文批不副署「耍流氓」：賴清德毀憲蠻幹、找韓國瑜喝茶摸頭
財劃法擬不副署 黃國昌轟災難！賴清德、卓榮泰將成憲政史上最大罪人
其他人也在看
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 84
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
NBA》Victor Wembanyama傷癒歸隊替補出戰貢獻22分 領軍馬刺斬斷雷霆16連勝晉級NBA Cup決賽
NBA Cup西區決賽今天（14日）於賭城拉斯維加斯舉行的聖安東尼奧馬刺客場對決奧克拉荷馬雷霆的比賽。此役馬刺Victor Wembanyama回歸賽場，並從板凳端貢獻22分9籃板成績，搭配上Stephon Castle、De'Aaron Fox、Devin Vassell等人得分皆破20，終場馬刺就以111比109斬斷雷霆16連勝，並成功挺進NBA Cup決賽。將在12月17日的冠軍戰中對決紐約尼克，爭取最後殊榮及每位球員逾50萬美金的高額獎金。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 12
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 224
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 38
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 8
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 141
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 236
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 6
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 12
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 428
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
WBC》鄧愷威可能代表台灣 巨人總管Posey談投手參賽問題
包括台灣旅美好手鄧愷威在內，舊金山巨人有多名球員可能在明年春訓期間代表各自的國家出戰世界棒球經典賽。對此巨人棒球事務部總裁Buster Posey表示，他們只能跟球員解釋參賽的好處與壞處，尤其是投手部分。TSNA ・ 1 天前 ・ 10
得標5.9億炸藥採購案！馬桶公司1數據超慘烈
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至20...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 609
獨家》18歲帥兒將出道？ 李㼈「不建議」揭演藝圈環境：死傷一堆
李㼈18歲兒子李奕龍近期參加公視校園實境解謎推理節目《成仁高中偵探社》，「神複製爸爸」的帥氣外表引發討論。是否將隨爸爸、姊姊李紫嫣的腳步進入演藝圈？現就讀台藝大圖文傳播藝術學系一年級的李奕龍表示，他現階段以學業為重，愛子心切的李㼈也直言：「不建議！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
知名航空倒閉？航班全取消 旅客機場才知求助無門
知名航空倒閉？航班全取消 旅客機場才知求助無門EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 11
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15