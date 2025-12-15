不副署意思是什麼、會怎樣？倒閣意思又是什麼？倒閣總統要重選嗎？

不副署是近來的新聞熱議關鍵字！國民黨、民眾黨以立法院多數席次優勢，推動多項爭議法案，不僅否決行政院日前針對財劃法修正案提出的覆議，又聯手停砍年金；據傳行政院將以「不副署」的方式來因應，恐創憲政首例；至於藍白，也可透過倒閣的憲政權力制衡民進黨政府。究竟不副署意思什麼？不副署會怎樣？過去有行政院長不副署嗎？倒閣又是什麼？台灣是否有倒閣過？倒閣總統要重選嗎？Yahoo新聞編輯室一文帶你了解！

相關新聞》傳府院定調「不副署」抗藍白 前藍委：在野黨不敢提倒閣

廣告 廣告

朝野持續針對《財劃法》進行攻防，行政院長卓榮泰今（15）下午將率相關官員，舉行「捍衛憲政秩序，行政院記者會」，說明後續因應作為。（圖片來源／Getty Images）

不副署意思是什麼？會怎樣？歷史上有行政院長不副署嗎？

憲法法庭資料指出，憲法第37條規定，「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署」。白話來說，不副署就是行政院不同意立法院通過的法律所執行的舉動，只要行政院長不副署，法案就不生效。東吳大學法律系特聘教授張嘉尹分析，台灣憲法屬於雙首長制，閣揆有權反對總統公布的法律，且不副署是傷害最小、最能體現責任政治的憲政手段。

最近之所以會討論到不副署一詞，主因是立法院三讀通過財劃法修正案，行政院認為難以執行，移請立法院覆議，並提出行政院版的財劃法，但覆議案再度遭以藍白為多數的立法院否決，無法審查。執政黨為了突破僵局，傳出行政院長卓榮泰可能不副署法律案。

讀者朋友可能好奇，台灣過去有過行政院長不副署的案例嗎？答案是有的！已故行政院長郝柏村任內，曾因反對時任總統李登輝任命蔣仲苓為一級上將的人事案，拒絕副署，此人事案因而擱置；不過，台灣歷史上未曾出現行政院長不副署「法律案」、「預算案」的情形。值得注意的是，憲法沒有規定行政院長一定要副署，也未曾言明行政院長不副署後續該如何處置。換句話說，以當前的情形來看，若行政院決定不副署財劃法，未來政府體制會出現什麼狀況，目前還是未知數。

Yahoo解釋性新聞

倒閣是什麼？

行政院長可以不副署，藍白兩黨也可以行使憲政權力「倒閣」來制衡執政的民進黨政府。由於目前藍白掌握了立法院多數，倒閣案通過的機率不低，倘若成功倒閣，行政院長就會下台、政府重組，同時行政院長也可以請總統解散國會。

所謂的「倒閣」正式名稱為「不信任案」。憲法增修條文第3條指出，立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。白話來說，就是透過憲政措施，讓身為民意代表的立法委員，可藉此制衡行政院長，不使其權力獨大。

倒閣程序為何？

根據憲法增修條文第3條，不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。台南地檢署說明，假如未在這個時限內完成的話，就視為不通過。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於10日內提出辭職。倘若不信任案未獲通過，那麼立法委員們一年內不得再對同一位行政院院長提出不信任案。

倒閣門檻多高？國民黨立委人數能否發動倒閣？

本屆第11屆立法院席次總計113席，國民黨52席，民進黨51席，台灣民眾黨8席，無黨籍2席。若僅以國民黨來看，52席已超過立法委員三分之一（即38席），故要連署對行政院院長提出不信任案是可行的。

不過，若要通過倒閣，須經全體立法委員二分之一以上贊成，以國民黨目前52席來說，尚不到全體立法委員二分之一以上（即57席），得要聯合台灣民眾黨（8席）或無黨籍立委（2席），共同投下「不信任案」贊成票，才有機會成功倒閣。

倒閣後有哪些影響？幾天之內要解散國會？

不信任案通過後，行政院長必須下台，內閣也將隨之總辭。而為避免立法院獨大，行政院長同時得呈請總統解散立法院。換言之，對行政院長提出倒閣的同時，立法院也可能被解散，雙方是互相制衡的關係。

一旦立法院解散，國會就要全面改選，一切全部重來。憲法增修條文第2條第5項規定，「總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後10日內，經諮詢立法院院長後，得宣告解散立法院。但總統於戒嚴或緊急命令生效期間，不得解散立法院。立法院解散後，應於60日內舉行立法委員選舉，並於選舉結果確認後10日內自行集會，其任期重新起算。」

台南地檢署補充，立法院經總統解散後，在新選出的立委就職前，便視同休會。

台灣是否有倒閣過？

台灣目前沒有倒閣成功的案例。1999年，台灣初次倒閣案出現，當時治安惡化，爆發本土金融風暴、深陷證交稅危機，民進黨與新黨於是提出倒閣（時任行政院長為蕭萬長）。2012年，又因經濟困頓、青年失業率、油電雙漲等因素，引發倒閣（時任行政院長陳沖）。2013年，由於馬王政爭、非法監聽及違憲原因，也曾發動倒閣（時任行政府江宜樺）。上述三次倒閣都以失敗收場。

倒閣總統要重選嗎？

倒閣只是推翻內閣，不會影響總統任職，也就不會重新選總統哦！

如果要罷免總統，總統副總統選舉罷免法第70條明定，須「經全體立法委員四分之一提議，全體立法委員三分之二同意提出」，罷免案才成立。在正副總統罷免案宣告成立後10日內，立法院應將罷免案連同罷免理由書及被罷免人答辯書，移送中選會。

接著，中選會應於「收到立法院移送的罷免理由書及答辯書」次日起20日內，公告罷免投票日期及投票起止時間、罷免理由書、答辯書；並於「收到立法院移送的罷免理由書及答辯書」次日60日內，針對罷免案進行投票。

總統副總統選舉罷免法第76條指出，罷免案經中華民國自由地區選舉人總額過半數投票，有效票過半數同意罷免，就算通過。中選會應於投票完畢7日內，公告罷免投票結果。罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：沈孟燕、廖梓鈞

參考資料

※釋字第419號解釋（憲法法庭）

※中華民國憲法（全國法規資料庫）

※中華民國憲法增修條文（全國法規資料庫）

※倒閣案（台南地檢署）

※第11屆 立法委員名單（立法院）