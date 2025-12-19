不副署憲政僵局 郭正亮：美國可能不讓賴清德選2028

身兼民進黨主席的總統賴清德支持行政院長卓榮泰「不予副署」立法院11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》，引發朝野僵局。前立委郭正亮分析，賴清德製造出這場僵局，恐讓美國更明白賴清德不適合角逐2028總統大選。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德先前痛批藍白主導的立法院強推多項法案，認為這些法案將削弱中央政府財政與國家防衛能力，因此支持卓榮泰行使憲法賦予的權力拒絕副署《財政收支劃分法》。郭正亮在網路直播節目中分析，美方必定會介入此事並譴責賴清德的作為。

郭正亮指出，美國才剛通過110億美元、約台幣3500億元的對台軍售案，目前正等待審查程序。然而賴清德卻因《財政收支劃分法》與軍警加薪問題，導致整個總預算卡在立法院無法付委，美方官員得知後恐怕會相當憤怒。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮認為，藍白陣營沒有任何退讓的必要性，應當堅持立場繼續推動相關法案。他表示，僵局持續下去，賴清德將面臨美方更嚴厲的批評，直到美方認定他是昏君，不應讓他參選2028總統大選為止。

郭正亮進一步批評，賴清德為了《財劃法》這種中央地方分錢的議題，一年增加金額不過3000多億元，竟不惜冒著違憲的罵名製造僵局。連軍警加薪這類事務也要阻擋，行徑令人費解。郭正亮主張藍白應硬挺到底，最終結果將是賴清德處處碰壁，讓美方更清楚認知到這個人不能再讓他競選2028總統大選。

