不副署或不執行爭議法案？民進黨團「憲政上站得住腳」：支持行政部門最終定奪

立法院藍白陣營陸續通過《財劃法》等爭議法案，總統、民進黨主席賴清德今（12/12）天中午邀集黨內立委討論如何因應，民進黨政策會執行長吳思瑤在會後轉述時表示，面對諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，行政院選擇不副署，或是副署後不執行，兩個做法在憲政上都站得住腳，黨團會全力支持行政部門最終定奪。

對於便當會內容，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白掌握國會多數，變本加厲通過違反國民意志、對國家利益產生衝突的法案，社會各界非常擔憂，但憲法法庭遭在野黨癱瘓，所以有學者提出「不副署」的做法。

鍾佳濱說，不副署不是尋求對抗，而是希望目前政治亂局可以回歸到憲法正軌，就是讓憲法法庭來解決憲政爭議，或是在政治議題上，透過不信任投票、倒閣及解散國會的機制，讓全民的國民意志來作決定。

吳思瑤表示，今天黨團立委出席率非常高，發言非常踴躍，大家都有共識——當國會失速，大家必須負責任地善盡憲法忠誠義務，堅毅果決踩煞車。她說，今天討論聚焦目前立法院諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，民進黨究竟要如何因應，而且因應的方式必須合憲，經過充分討論，大家認為行政院選擇不副署，或是副署後不執行，因為行政部門不能違法執行，「這些部分，黨團會全力支持行政部門最終的定奪。」

吳思瑤指出，大家都很好奇會中有沒有結論？像是決定不副署？副署後不執行？但立委們只有廣泛交換意見，共識就是交由行政部門作出最終決定，只要在憲政上站得住腳，立法院黨團必然會協助、擴大在社會的論述，「一起讓全社會知道，我們要一起和人民守衛國家的路徑怎麼走，這是我們今天黨團最大的共識。」

