不副署或副署但不執行「合憲」？王鴻薇：民進黨便當會共識違反法學常識

國民黨立委王鴻薇。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

總統賴清德昨與民進黨立委便當會中達成共識，行政院針對立院三讀、總統公布法案，不副署或副署但不執行，都是「合憲」手段。國民黨立委王鴻薇今批評，共識違反法學常識，民進黨反民主、反憲政、想獨裁狐狸尾巴曝露。

王鴻薇表示，行政權越權拒絕副署、選擇性執行法案做法，將使人民選舉毫無意義、獨裁成為事實；民進黨上下已準備好跨過民主政治的底線，無視不分藍綠學者的反對與呼籲，讓「民主進步」四個字蒙羞。

廣告 廣告

王鴻薇指出，當一個法案由民選授意的立法權三讀通過、民選的總統公布，一個既非人民直選、權力來源根據總統的行政院長，竟可用不副署、不執行使其失效，以一人之力否定中華民國全國人民意志，憲政上荒謬顯而易見。

更多太報報導

賴清德支持政院反制立院 國民黨團：這總統只有一個「爛」字可形容

不副署、不執行爭議法案？民進黨便當會力挺政院決定 「憲政上站得住腳」

喊話立院審查總預算、1.25兆國防特別條例 卓榮泰：行政院無所不能談