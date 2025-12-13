不副署或副署但不執行「合憲」？王鴻薇：民進黨便當會共識違反法學常識
記者周志豪／台北報導
總統賴清德昨與民進黨立委便當會中達成共識，行政院針對立院三讀、總統公布法案，不副署或副署但不執行，都是「合憲」手段。國民黨立委王鴻薇今批評，共識違反法學常識，民進黨反民主、反憲政、想獨裁狐狸尾巴曝露。
王鴻薇表示，行政權越權拒絕副署、選擇性執行法案做法，將使人民選舉毫無意義、獨裁成為事實；民進黨上下已準備好跨過民主政治的底線，無視不分藍綠學者的反對與呼籲，讓「民主進步」四個字蒙羞。
王鴻薇指出，當一個法案由民選授意的立法權三讀通過、民選的總統公布，一個既非人民直選、權力來源根據總統的行政院長，竟可用不副署、不執行使其失效，以一人之力否定中華民國全國人民意志，憲政上荒謬顯而易見。
