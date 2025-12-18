不副署掀風暴 藍白要彈劾賴清德、卓榮泰 關鍵門檻曝光

行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，立法院司法及法制委員會今天(18日)通過譴責案，提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰，立委黃國昌更稱要在立法院會提案彈劾總統賴清德。立法院對總統、副總統提彈劾案，須經二分之一立委提議、三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理；在經大法官現有總額三分之二以上同意後，同意人數最少不得低於9人，彈劾案才能成立，被彈劾人即解職。至於中央及地方公務人員的彈劾案，則由監察院提出，須經監察委員2人以上提議。

根據中央社報導，監察機關對違法失職的中央及地方公務人員可以提出彈劾案，根據中華民國憲法，分為對總統、副總統彈劾和對公務人員彈劾兩種。如果彈劾成功，可對被彈劾人處以免職、扣薪、降級等處分。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理；進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。但是今年1月通過憲法訴訟新法後，宣告判決成立的條件除應經大法官現有總額三分之二以上同意外，同意人數最少不得低於9人。

中央及地方公務人員的彈劾案，則由監察院提出，須經監察委員2人以上提議，並經提案委員以外的監委9人以上審查及決定成立後，將彈劾案連同證據移送懲戒法院審理。懲戒法院可對被彈劾公務員，做出免職、撤職、剝奪、減少退休（職、伍）金、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡等9種處分。

