不副署是希望坐下來談？民眾黨嗆徐國勇：人講攏不聽 鬼牽扣扣走

就行政院長卓榮泰不副署立法院通過的財政收支劃分法修正案，民進黨秘書長徐國勇稱，不副署不是終極目的，而是希望在野黨坐下來談。民眾黨秘書長周榆修砲轟，這番話坐實「人講攏不聽，鬼牽扣扣走」，而那個鬼，正是總統賴清德自己不願面對的心魔。

民眾黨透過新聞稿指出，徐國勇指「不副署不是終極目的，而是希望在野黨坐下來談」，這實在是滑天下之大稽。

周榆修強調，民眾黨從先前的國安情勢簡報，到立法院各項重大議題，始終主張賴清德總統應肩負團結使命，與在野黨進行有意義的對話，民眾黨主席黃國昌聲聲喚要賴清德總統懸崖勒馬，但賴總統卻一意孤行、一步步走向獨裁，現今徐國勇這番話，坐實「人講攏不聽，鬼牽扣扣走」，而那個鬼，正是賴清德自己不願面對的心魔。

周榆修指出，賴清德總統一再假藉邀請立法院長韓國瑜院際協商、國政茶敘，進行形式上的政治表演、卻始終不願與在野領袖對話、共商國是，對於社會對立置若罔聞，對核心問題始終閃避。

周榆修說，如今民進黨政府毀憲亂政「不副署、不公布、不執行」法案，也不提名大法官癱瘓憲政運作，最後反過來情緒勒索在野黨「不願意談」，這樣的說法不僅顛倒是非，更是嚴重踐踏台灣的民主法治。此刻台灣的憲政危機，問題從來不在在野黨，而在於賴政府聽不見人民的聲音，呼籲賴清德總統若真心要談，請先停止人治回歸法治、別把台灣當成民進黨私產，立刻依法執行立法院三讀通過的法律，別繼續踩油門暴衝，把車開往錯誤的方向。

