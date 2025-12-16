不副署是憲政救濟手段 黃偉哲：立法院可提出倒閣 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對行政院長卓榮泰宣布不副署立法院通過的《財政收支劃分法》修正案及停砍年金等相關法案，台南市長黃偉哲今（16）日受訪時表達支持與肯定。他表示，面對程序不周延且有違憲之虞的法案，行政院依法有權進行法律救濟；若立法院不同意行政院作法，也可循憲政機制提出倒閣，甚至解散國會，讓最新民意作為最終裁判。

黃偉哲指出，立法院近期強行通過部分引發高度爭議的法案，無論是《財政收支劃分法》修正，或是涉及軍公教年金制度的相關修法，外界對其立法程序與政策影響皆有諸多疑慮。從程序面來看，審議過程未臻周延；從結果面觀察，亦可能對國家整體財政結構造成衝擊，因此他對行政院採取不副署的決定表示認同。

廣告 廣告

針對外界質疑行政院長副署權限的討論，黃偉哲進一步說明，憲法並未規定行政院長必須無條件副署立法院通過的法案，當法案內容不合乎民意期待，甚至可能傷害國家利益時，行政院本就有權利進行法律救濟，而「不副署」即是其中一種憲政救濟手段。

黃偉哲指出，若立法院認為行政院不副署的作法不當，可依憲法程序提出倒閣；一旦倒閣通過，行政院長也可提請總統解散國會，進行全面改選。他強調，透過解散國會與重新選舉，能反映最新民意，讓人民做出最終裁決，這樣的過程既符合法治，也符合民主精神。

台南市政府也補充說明，行政院提出不副署決定，是基於捍衛財政公平與分配正義的必要作為。市府指出，目前立法院通過的財劃法版本，未能充分反映地方實際需求與發展成本，修法過程亦缺乏充分溝通，對台南及南部縣市並不公平，若貿然實施，恐將進一步擴大城鄉與區域落差。

南市府重申，《財政收支劃分法》攸關國家整體發展，應回歸公平、理性與專業的討論。對於立法院強行通過引發爭議的修法版本，台南市支持行政院不副署的決定，期盼透過憲政運作機制，為國家財政永續與區域均衡發展爭取更合理的空間。

照片來源：台南市政府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

談城市韌性 林右昌以基隆經驗分享「都市針灸」與15分鐘城市

蕭美琴肯定青年看見問題並行動 10次打擊3次安打就很了不起

【文章轉載請註明出處】