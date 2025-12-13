不副署是抗憲 台灣走上獨裁

（圖／本報系資料照）

身兼民進黨主席的總統賴清德12日邀請51名綠委共進午餐，商討反制《財政收支劃分法》等爭議法案「副署」與否，最終決議支持行政部門的決定，並由民進黨團說明「選擇不副署或是不執行都是合憲的」。

藍白在野黨本是國會多數，8次否決行政院移請的覆議案，依照《憲法增修條文》第3條規定，覆議案如經全體立法委員1/2以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。但院長也可提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院。

賴總統召集黨籍立委開會後，綠委鍾佳濱表示，重大政治爭議應該透過對行政院倒閣，也就是不信任投票，以及後續可能的解散國會來進行。顯然賴總統就是要以「不副署手段」對抗藍白「不敢倒閣」！但這也是憲政的「負面思維」，可說是執政黨不惜造成朝野對峙局勢，不惜犧牲憲政秩序去抵制在野政黨的攻防。

換言之，寧可讓行政院長不作為、不守法、不遵憲，也要創造憲政慣例；製造行政與立法部門的嚴重衝突，去堅守該黨認定的憲法義務：在總統不違憲的定調下，逕將未經憲法機關認定違憲的立法，視為惡法並以「權力制衡」理由不副署；同時，可能伺機以倒閣或解散國會作為制衡手段，恐將迎來台灣直選總統以來最大的憲政風暴。雖然便當會時有遭到部分綠委警告恐有違憲之虞，但既然賴清德出面定調了，執政黨將來可能擴大拘束層面貫徹到底。

就各國憲政原理來看，行政院長「副署」是代表行政機關要負責執行法律案，且總統只是形式上的公布法律權，並無不公布或註記意見的權力；同理，行政院長的副署義務隨之而來，除憲法另有明定外並無不副署權，否則就是違憲阻止總統公布法律權。

這1年多來，立法院藍白多數輾壓民進黨執政權，這其實是民主憲政體制的正常運作，雖演變成憲政制度對抗，卻因憲法法庭癱瘓，無法解決憲政難題。但追根究柢是因總統一味提名「偏綠」大法官，當然會遭立院否決。

賴總統此舉令朝野對決勢態更嚴重，似在政治豪賭，然而又馬上退一步說要邀立法院長進行國政茶敘，然而行政、立法衝突的解套方案，絕不是繫於合議制的國會領袖；賴總統若真有心解決問題，應邀集朝野政黨共同溝通、討論。

法治國有「依法行政」的忠實執行法律義務，若行政部門可以自行決定不執行法律，就不是法治國家，而是獨裁國家！況且，如果政府帶頭不守法，那人民也可以起而不服從法律、不服從政府呀！執政黨若執意貫徹抗憲意圖，恐將造成極大後遺症，名為「民主進步」的政黨應更小心謹慎，否則負面的歷史定位終將流傳！（作者為大學法律教授）