總統賴清德。（總統府提供）

賴政府終於以「不副署」向藍白宣戰，以後縱然無法阻止藍白繼續在立法院通過惡法，但採取不副署的對策，至少可以讓藍白無法為害台灣。





過去一年多雖是民進黨執政，但藍白總是將未投給賴清德的選票當成是支持藍白，因此認定賴清德是代表四成民意的少數總統，而藍白擁有六成民意。故而藍白在立法院橫行霸道，都妄稱代表主流民意。





坦白說，藍白痛恨民進黨的程度到了只要能扳到民進黨，犧牲台灣人民的權益，也在所不惜。藍白在佔優勢的國會，塑造了一個模式，凡是民進黨推動的法案、預算，一律封殺，討論都不討論；而藍白推動立委擴權、搶錢、自肥、貪污除罪化、反年改、影響國家的中配入籍六年改四年等，不必討論，逕赴二讀，加上把憲法法庭癱瘓，彷彿製造出一頭無人可以馴服的野獸。

藍白因為恨民進黨，甚至產生找中共來「收拾」民進黨的邪念。這一年多藍白在國會本已肆無忌憚，在大罷免大失敗後，更加囂張狂妄，讓很多台灣民眾深感挫折，產生台灣快要滅亡的亡國感。





令人感慨的是，台灣的地緣戰略位置，在美中貿易戰後愈發重要‧而半導體供應鍵更是全球科技產業不可或缺的關鍵，而AI崛起更推動台灣出口屢創新高，經濟成長率達近年罕見的7.37％。





換言之，在中國武力威脅加劇下，台灣的經濟快速成長，而且維持台海穩定已成為民主國際的共識；但是，在藍白推出諸多違憲法案，1.25兆國防特別預算不付委討論下，台灣的自衛能力與決心令人質疑。





總之，台灣正在蛻變，經濟、國際地位提升，但內部卻遭到內賊腐蝕，幸而賴政府終於發現對藍白通過的違憲、違法法案、預算，且憲法法庭被藍白癱瘓下，不副署是致命一擊，藍白只剩提倒閣，呈請總統解散國會一途。





不副署是賴政府對藍白發動的反攻，讓台派大快人心；相反的，藍白不敢提倒閣，是因為害怕國會改選，傷到自己，故而只敢瘋狂叫罵。易言之，不副署祭出，藍白綠攻防主客易位，無論藍白如何囂張，台派將取得台灣發展的主導權。



