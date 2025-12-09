不副署有前例！郝柏村昔拒副署蔣仲苓人令 吳思瑤：相信行政部門積極討論

民進黨政策會執行長吳思瑤今表示，不管是不副署、不執行在憲法上都站得住腳。（資料照片／鄒保祥攝）

立院藍白日前再擋下《財劃法》覆議案，傳出綠營擬採不副署、不執行反制。事實上，過去也曾發生時任行政院長郝柏村拒絕副署前總統李登輝任命蔣仲苓一級上將情事。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今天（9日）表示，不管是不副署、不執行在憲法上都站得住腳，只是不副署可能創造新的憲政慣例，相信行政部門還在積極研議討論，「給行政部門多一點時間」。

雖然近年台灣民主憲政史上沒有上演不副署法律案情形，但更早以前其實有先例。1992年總統李登輝要晉升蔣仲苓成為「一級上將」，時任行政院長郝柏村拒絕副署，後來憲法增修條文第2條第2項增定，「總統發布行政院院長與依憲法經立法院同意任命人員之任免命令及解散立法院之命令，無須行政院院長之副署，不適用憲法第37條之規定」來解套。

回過頭看近期立法院為新版《財劃法》吵得不可開交，行政院長卓榮泰日前表示，「不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力」。

對於政院接下來是否採取不副署，民進黨政策會執行長吳思瑤表示，行政院是受害一方，加害者是違憲上癮的立法院。從新版《財劃法》爭議，到底是不副署或不執行，就是回到事件本身，這個立法院確實已經毀憲亂政造成政務窒礙難行、憲法法庭癱瘓，造成現在憲政困境。

吳思瑤認為，不管是不副署、不執行在憲政論理上都有其依據，兩者在憲法都站得住腳，只是不副署可能會創造新的憲政慣例，但不執行過去也有前例存在，到底要選擇那個途徑，她相信行政部門還在積極的研議討論，「所以給行政部門多一點時間」。

針對不執行部分有前例，吳思瑤指出，包括之前《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》暫停退俸遞減，雖然經過三讀，但政院已經提出釋憲，但憲法法庭被癱瘓，在釋憲還沒有結果前，暫時不執行；至於黨內是否已經討論不副署、不公告，吳思瑤坦言，「當然有」。



