不副署有雜音？王世堅認「有不同看法」：執政黨應盡可能委屈求全

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，但民進黨團總召柯建銘先前在便當會表明「沒有不副署空間」。民進黨立委王世堅今（12/17）也坦言，他個人有不同看法，即便在野黨有蠻橫、野蠻、不講理的地方，但身為執政黨，就是要萬事隱忍，而且都用協商的方式，盡量去化解衝突，「盡可能的執政者就是要委屈求全」。

針對財劃法不副署，王世堅下午出席中常會前受訪說，事到如今，身為執政黨立委，黨怎麼決定只能跟著遵守，但他個人有不同看法，在那天便當會就不發言。他說，此時此刻國事如麻，做遠比說重要多了，他只能一直在黨內強調，他認為執政有幾個要務、原則，要抓大放小，大的事情先處理，每個事項、細節，應該分層去處理。

王世堅指出，如果在政治上都往小處著眼，意氣之爭，會犯了很大的毛病，「看到針孔沒看到山洞」討論一些不是那麼重要的事情，又不是那些事情解決就國泰民安、萬事太平，不要再枝枝節節、意氣之爭，要往大的去想，他既然沒有發表看法，只能接受黨的安排，只是希望未來這部分有所改變，那天沒有發表意見的不止他一個，可能大家沒有太多時間去思考這一些。

媒體追問，看法跟柯建銘一樣，沒有不副署空間？王世堅強調，不曉得柯建銘的看法，但柯建銘有缺點也相對有優點，否則怎麼稱霸政壇2、30年，柯建銘有他的老到的看法，大家殊途同歸、看法一致，就是認為執政黨執政要負最終、最大的責任，希望黨能夠在這一點慎思。

王世堅提及，即便在野黨有蠻橫、野蠻、不講理的地方，但身為執政黨，就是要萬事隱忍，而且都用協商的方式，盡量去化解衝突，所謂的求同存異，這是民主的常規，民主政治沒辦法永遠都是一帆風順，本來就是有不同政黨、有不同聲音，多數黨的意見，大家表決為主，但表決前可以用協商的方式，「盡可能的執政者就是要委屈求全」。

他認為，沒辦法每件事情一蹴可幾、一步到位，所有改革都是必須一步一步達成，今天比昨天進步，明天又比昨天進步，抱持這個想法，不是任何事都可一蹴可幾，不需要這麼急促，take it easy （放輕鬆）。

