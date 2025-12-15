不副署法案是獨裁？律師揪3點嗆藍白：法盲

▲傳出總統府與行政院已拍板，《財劃法》修法將以「不副署、不公布」方式進行。圖為行政院長卓榮泰。（圖／卓榮泰臉書）

[NOWnews今日新聞] 傳出總統府與行政院已拍板，《財劃法》修法將以「不副署、不公布」方式進行，引爆在野黨怒火，國民黨團今（15）日召開記者會痛批，「這跟獨裁國家有什麼兩樣？」；然而律師黃帝穎點出3大問題，開嗆藍白是法盲，說綠營獨裁只是為了掩飾不敢倒閣的心虛。

黃帝穎在臉書發文表示，藍白強推「違憲惡法」，連民代貪污助理費都要除罪，社會無法接受，閣揆擬不副署，竟被國民黨嗆「獨裁」，然而這樣的說法有三大問題，首先，「閣揆不副署憲政首例是郝柏村不會是卓榮泰」，1991年行政院長郝柏村「不副署」時任總統李登輝任命蔣仲苓的人事令，是閣揆行使不副署權的憲政首例，「國民黨要罵不副署是獨裁，先回去問自己同黨的郝柏村公子郝龍斌。」

黃帝穎指出，第二個問題是「藍白有權倒閣，所以根本沒有閣揆獨裁的問題」，藍白不同意閣揆「不副署」，依據憲法增修條文通過不信任案，閣揆就下台了，根本沒有獨裁問題，許志雄前大法官在專文指出，「拒絕為毀憲亂政的法律案及預算案等背書，行政院長不副署，可阻止法案公布施行。立法院若無法容忍，可以倒閣，以追究行政院長的政治責任，因此自不生行政獨裁的疑慮」。

黃帝穎續指，第三問題是，當年人事案沒違憲問題郝柏村都有權不副署，則今日面對違憲惡法，且憲法法庭遭癱瘓，閣揆當然更有不副署的憲法正當性；1991年郝柏村不副署人事案，人事案本質沒有違憲問題，當年的大法官也沒有被癱瘓，在大法官功能健全，且人事案沒有違憲疑慮，閣揆郝柏村都有權「不副署」了，如今憲法法庭被癱瘓，閣揆又面對違憲惡法，依據「舉輕明重法理」，閣揆當然更有「不副署」的憲法正當性。

黃帝穎直言，依據「憲法增修條文」第3條第2項第3款，立院有權對行政院長提出不信任案，但立法院如果不敢對閣揆提出不信任案，即代表閣揆守護民主憲政的「不副署」有憲法正當性。因此，國民黨立委用法盲轉移不敢倒閣的心虛。

