不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場

面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。

沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院所通過的法律，但在他（沈政男）看來，這只不過是所謂的「死道友不是死貧道」；沈政男解釋，若卓榮泰不副署法案，可能在2028政黨輪替後被追究法律責任。

對此沈政男說明，憲法37條已經明文表示，總統公布法律命令，須經行政院長副署，即行政院長的工作在「看清楚法律命令規定」，而非表達同意與否。

針對綠營指出，已故前行政院長郝柏村，過去也曾不副署蔣仲苓的人事案一說，沈政男重申，郝柏村當行政院長時，立法院仍有行使同意權；簡單來說，不副署的規定是雙首長下的制度，其目的則是為了制衡總統，但在1997年修憲、拿掉閣揆同意權後，不副署已不再具有實質意義。

沈政男補充，這可以理解為「卓榮泰只是賴清德在內政的代理人、執行助理」，只能在不偏離總統責任義務的情況下執行，因此卓榮泰沒有不同意，也就是不副署的空間。

「卓榮泰，不要上當！」沈政男喊話，卓榮泰能當到閣揆已經很不容易，應該適時抽身、不要跟著賴清德劍走偏鋒，否則一旦不副署，就是廢弛職務，更是違背憲法賦予的責任義務，到了2028政黨輪替後，被追究法律責任「恐被關到籠子裡」。沈政男也提醒，賴清德政府持續誤判民意、搞不清楚狀況，接下來只會輸得更慘。​

