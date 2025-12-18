不副署爭議怎收場？郭正亮預言1事：賴清德他們會開始改口

立法院日前否決《財政收支劃分法》覆議案，總統府與行政院隨後拍板決定「不副署、不公布」。前立委郭正亮表示，民進黨這種搞法，只會讓接下來藍白三讀通過的法案，不斷累積，到時老百姓會怎麼看。他甚至預測，賴政府就自己去等待美國的國防預算審查壓力，再過一陣子，等美國人了解狀況，你就會看到總統賴清德他們開始改口了。

郭正亮18日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，18日黃國昌就把不在籍投票直接二讀付委，就過了。而民進黨這種搞法，只會讓接下來藍白三讀通過的法案，不斷累積，你就都不要副署好了，老百姓要怎麼看。所以藍白目前的做法是完全正確，你就累積該通過的法案就讓他過，倒閣免談。

郭正亮接著表示，你自己去等待美國給你的國防預算審查壓力，因為你自己不接受人家通過的法案，導致這個總預算不能付委，就讓美國人兩邊都來聽，認為誰不對。他一點不認為國民黨有不對，因為又不是說很大的錢要你支出，這個時間再走一陣子，等美國人了解狀況，你就看到賴清德他們開始改口了。

郭正亮指出，現在法政學者出來講話，因為他御用的人比你多，青鳥多用照抄的，他現在在看脆、FB，一大堆稿子都照抄貼上，這沒有用。你的立論、主張有一定的合理性，最急著總預算要過的，是美國，不是民進黨。因為照我們的《預算法》，民進黨可以照去年的先支用，先度小月。

郭正亮接著指出，美國不是，美國是要發包，最著急是美國，你就等著被K吧，賴清德去美國也別談了。你這個政府是一個這麼幼稚的政府，對美國人來講，就覺得難以相信，因為這種又不是很難妥協的預算，怎麼會搞到竟然用違憲手段來處理，美國人沒有辦法想像。

