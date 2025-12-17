不副署爭議立法院明專案報告 行政院強調忠於憲法

行政院秘書長張惇涵。(本報資料照片)

針對行政院長卓榮泰揚言不副署法案，司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲增列議程，要求總統府祕書長潘孟安、行政院祕書長張惇涵等人18日至立院備詢；其中行政院專案報告指出，《財劃法》修正案有三項明顯違憲之處，強調卓榮泰秉持「忠於國家、忠於憲法」的至高信念與絕對忠誠，基於《憲法》所賦予之權責，堅定作出不副署之決定。

行政院專案報告以張惇涵署名為報告人，內容表示，立法院今（114）年11月14日三讀通過之《財政收支劃分法》修正案，有三項明顯違憲之處；首先「違反憲法權力分立原則，侵害行政權」。《憲法》規定，本院提出預算，貴院議決預算，各司其職，政治責任歸屬明確。貴院修法明顯違反《憲法》第59條及第70條，侵害本院施政決策及提出預算的權力。

專案報告指出，其次「修法過程違反公開透明與討論原則，破壞民主程序」，《財劃法》修正案，沒有經過委員會逐條審查就逕付二讀，黨團協商沒有共識即強行表決，已悖離民主原則，侵害國民主權。

專案報告表示，第三「此次《財劃法》修正案一旦施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害」，《財劃法》修正案造成中央必須違反《公債法》舉債，排擠既定施政工作；地方則是財源分配不公，城鄉差距擴大。公共利益將受到無法回復的重大損害。

專案報告提到，針對本次《財劃法》修正案，行政院院於今年11月27日依《憲法增修條文》規定，向立法院提出覆議，然立法院不安排本院院長列席說明，不經討論即直接否決，行政院所提的《財劃法》修正草案，立法院院也遲未排入審查。

專案報告指出，另去年12月20日三讀通過的《財劃法》修正案，行政院雖已提起釋憲，然憲法法庭已被迫失能，無法裁判，至此行政院已窮盡一切憲政救濟途徑，行政院長依《憲法》第37條，決定不予副署此次修法。

專案報告強調，作為《憲法》所明定之憲政機關之一，行政院有責任堅守三大民主憲政責任，捍衛「憲法權力分立原則」、堅守「國民主權、民主原則、依法行政」，以及確保「國家發展及財政穩健」，行政院長秉持「忠於國家、忠於憲法」的至高信念與絕對忠誠，基於《憲法》所賦予之權責，堅定作出不副署之決定。

