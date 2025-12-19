不副署爭議 民意嚴重分歧 卓揆盼回歸憲法

針對行政院長卓榮泰不副署藍白主導的《財政收支劃分法》，台灣民意基金會19日公布的最新民調3成9支持，4成3不支持。圖為賴清德總統（右）16日與卓揆（左）出席感恩餐會合影。（本報資料照片）

台灣民意基金會19日公布最新民調，針對行政院長卓榮泰不副署藍白主導的《財政收支劃分法》，3成9支持，4成3不支持，顯示各界態度嚴重分歧。卓揆昨重申，他是依《憲法》規定決定不予副署，最終目的是希望能回歸《憲法》及《憲法增修條文》規範的憲政秩序，透過理性討論尋求解方。

民調顯示，對於行政院不予副署《財劃法》，有25.5％非常支持，13.7％還算支持，18％不太支持，24.8％一點也不支持，9.1％沒意見，8.9％不知道、拒答；台灣民意基金會董事長游盈隆分析，社會態度嚴重分歧，明顯循著綠藍白政黨支持傾向展開，傳統朝野支持者的全面對抗再次浮現，再度引爆。

此外，對於立法院12日通過停砍公教年金修法，3成6贊成，4成8不贊成。不贊成者比贊成者多12.2個百分點；且軍公教人員4成1贊成、4成4不贊成。游盈隆解讀，連在野黨支持者都未高度凝聚，對大力推動這項修法的藍白兩黨，是一個壞消息。

卓榮泰則表示，這1年來國家遭受諸多內外衝擊，立院卻提出許多爭議法案，讓行政院在窮盡各種憲政救濟方式後，仍無法在維護憲政與法律的秩序下，做出完全符合法案內容的條件。

卓揆提到，「不予副署」是一項非常慎重的決定，但對他個人而言並不為難，因為一旦副署生效，行政院將據此《財劃法》修正版本編定違法預算，使行政院成為違法機關。為避免該法生效，考量目前已無法透過憲法法庭釋憲，「不予副署」已是窮盡各種憲政救濟方式所不得不的作為，即使引起許多憲政秩序的討論，但行政院都欣然面對。