不副署的權力怪獸 爭得一時勝負 毀掉千秋民主
行政院長卓榮泰日前以「不副署」手段，實質否決了立法院三讀通過的《財劃法》修正案，創下憲政史首例。這種「以一擋百」的作法，讓行政院長一人即可否決由民意一票票選出、代表民眾託付的立法決議。當權力遊戲玩到這種地步，立法院幾乎形同虛設，台灣民主至此步向獨裁邊緣。然而，賴卓體制之下台灣內部紊亂不安、施政空轉，2028年一旦政黨輪替，難保未來的執政者不會有樣學樣。賴卓以一黨之私，鑽營憲法不完備的旁門左道，暫時爭得一時勝負，卻玩殘了台灣的民主千秋大業。
在民主國家的權力分立架構中，行政與立法的制衡本應建立在法治秩序之上。憲法賦予行政院「覆議權」，已是讓行政機關對不當立法表達反對的武器；然而，當覆議案遭立法院否決後，行政院依法應接受決議，這是不分黨派、守護憲政的基本底線。卓榮泰卻捨棄正道，動用憲法第37條中原屬「形式背書」性質的副署權，將其擴張詮釋為「終極否決權」，這不僅是行政權的過度擴張，更是對國會主權的公然踐踏。
如果「不副署」可以成為拒絕執行法律的護身符，那麼未來任何執政者只要對立法內容不滿意，是否都能以此法讓法案「胎死腹中」？惡例一開，立法院往後的任何修法都將視行政院長的臉色而定。民意所授權的代議制度將名存實亡，台灣將淪為一個「閣揆說了算」的行政獨裁國家。
更令人憂心的是這種「政治焦土戰」所留下的後遺症。賴政府目前看準在野黨不敢輕易發動倒閣、國會改選，因此大玩政治勒索。但政治是循環的，民主的精髓在於制度的長治久安，而非一時的鬥爭勝利。卓榮泰今天利用憲法灰色地帶建立的「戰狼式」先例，正是在為未來的政敵磨刀。2028年若政權易手，當時的執政者若依循此路徑，全面封殺反對黨的提案，屆時民進黨又將以何種立場捍衛民主？
民進黨立委王世堅所謂「只見針孔不見山洞」的諍言，正是點出了執政者缺乏格局的病灶。當行政機關將所有政治議題都視為「寸土不讓」的爭戰，動輒釋憲、罷免、不副署，最終換來的只是國家的空轉與社會的撕裂。
民主體制的崩壞往往不是一夕之間，而是從破壞憲政慣例開始。卓榮泰院長應深思，若為了守住口袋裡的預算，卻賠掉了台灣數十年來累積的民主法治信譽，這筆帳，歷史終會記在「賴卓體制」頭上。別讓一時的政治算計，成為台灣步入獨裁黑洞的推手。
