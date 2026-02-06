不副署眷改條例修法 卓榮泰：違憲法平等原則及權力分立

立法院日前三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》部分條文修正，將現行眷村改建認定時間從1980年放寬至1996年，並新增「有改建之必要」條款。對此，行政院長卓榮泰今日(6日)受訪時表示，本次修法違反平等原則並侵害行政院編列預算權，因此決定「不予副署」。

立法院於日前三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文修正，提案的國民黨立委羅智強主張這項修法是為了解決北市大安區「慈仁八村」國軍眷村改建及住戶遷移問題，因慈仁八村不符修法前建物改建所認定年限，住戶曾提起訴訟，但遭最高行政法院駁回，且大法官2度決議不受理住戶聲請釋憲。而本次修法放寬國軍眷村改建認定年限，從1980年放寬至1996年前興建完成，並新增「有改建之必要」條款。立法院已在1月28日將咨文送抵行政院，10天法案公布期限在今日(6日)屆滿。

行政院長卓榮泰今日一早出席活動前受訪表示，本次眷改條例修法已嚴重侵犯行政院預算編列權限，為了捍衛憲法平等原則及權力分立原則 ，決定「不副署」這部法案。他說：『(原音)嚴重的是侵犯行政院依照憲法所形成的施政計畫、編列跟提出預算的專屬權，所以為了捍衛憲法的平等原則跟權力分立原則，本人也基於憲法賦予行政院院長的副署權，我決定這次老舊眷村改建條例的修正，決定不予副署。』

這是繼《財政收支劃分法》後，行政院「不副署」法案的第二例。卓榮泰重申，本次修法明顯違反憲法平等原則，更無視慈仁八村爭議已是判決確定的司法案件，因此決定不予副署這項法案。