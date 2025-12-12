不副署藍白爭議法案？綠黨團同意由總統、行政院定奪 強調手段必須合憲

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德今（12）日中午邀請51名綠委共進午餐，討論如何因應藍白近期提出的爭議法案。針對便當會結論，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨團支持由總統與行政院共同研究救濟方式，包括行政院依副署權不副署法案，或再次以憲法法庭解決憲政爭議；民進黨政策會執行長吳思瑤則強調，因應違憲亂政的惡法，必須在合憲的途徑當中。

總統賴清德今（12）日中午邀請51名綠委共進午餐，討論如何因應藍白近期提出的爭議法案。（許詠晴攝，下同）

民進黨立委在早上11點48分後陸續抵達黨中央，前往9樓與賴清德進行便當會，包括行政院秘書長張惇涵列席，共同討論如何因應立法院近期通過、即將表決的爭議法案，包括《財劃法》覆議遭否決、放寬中配參政權、反年改法案、離島建設條例開放中資、中配六改四等。

鍾佳濱會後說明，賴總統主席透過徐國勇秘書長的邀請，請黨團51位成員到中央黨部來進行便當餐會，討論焦點就是藍白掌握國會多數後，變本加厲通過對國家利益產生衝突的法案，加上憲法法庭遭到癱瘓，所以總統考慮請行政院長做準備，依副署權因應後續及前幾項法律案。

鍾佳濱指出，經黨團成員充分討論後，一致支持由總統與行政院共同研究如何因應，包括未來是否以行政院長的副署權，成為憲法法庭被癱瘓後的救濟，或再次讓憲法法庭作為解決憲政爭議的機制，甚至透過不信任投票解散國會，讓國民意志來做決定，此作為不是尋求對抗，而是希望亂局可以回歸正軌。

吳思瑤補充，今天黨團同仁的出席率非常高，中南部立委幾乎都有來，大家發言也非常的踴躍，前後幾乎達20人次，總統也很有耐心，鼓勵大家多發言，是這會期以來非常重要的一次行政立法擴大協調，非常有意義。

吳思瑤說，民進黨51戰隊共同體認到當國會成為失速列車時，他們必須善盡憲法忠誠義務，果決的踩煞車，這是大家的共識，而因應違憲亂政的惡法，必須在合憲的途徑當中，無論是選擇不副署，或副署後不執行，行政部門都不能違法執行，黨團將全力支持行政部門最後的定奪。

媒體詢問，行政院比較傾向不執行《財劃法》，還是不副署？鍾佳濱表示，目前大家還在探討是否執行的問題，行政院目前沒有不執行的情況，只有違法部分無法執行；沒違法的部分，行政院仍然會負責任的提出來，反而是國會多數違憲，不執行預算審議。

至於是否以解散國會方式解決僵局？鍾佳濱說，如果國會認為行政院長不適任，就應該循憲法機制，以不信任投票表達對行政院的否定，但在野多數可能擔憂國會解散後，自己要重新面對國民的選舉審判，所以不願啟動不信任投票，這就是今天的僵局。

