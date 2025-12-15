不副署藍白罵「毀憲亂政」！他酸爆：你們突然開始重視憲法，太晚了吧

政治中心／黃韻璇報導

行政院長卓榮泰15日舉行「捍衛憲政秩序」記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

藍白日前再度聯手惡修《財政收支劃分法》，近日行政院提覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，為憲政首例，遭藍白立委痛批是「毀憲亂政」。對此，政治工作者周軒就發文開酸，「你們突然開始重視憲法，太晚了點吧」。

行政院長卓榮泰昨（15）日下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，向國人報告行政院的重要決定：針對立法院今年11月14日三讀通過的財政收支劃分法修法案，本人身為行政院院長，依照中華民國憲法第37條，決定「不予副署」本次修法，以捍衛「憲法權力分立原則」、堅守「國民主權、民主原則、依法行政」，並確保「國家發展及財政穩健」。

對此，政治工作者周軒就發文回顧，2024年傅崐萁、黃國昌硬搞「國會擴權法案」的時候，好多人說破嘴，跟他們說違憲的東西不要亂搞，然而當時「不管是藍色的還是白色的，只會笑這些提醒他們的人，你們是大法官嗎？違憲你們說的算嗎？」結果最後藍白立法院相關法律的修法，真的被當時還正常的憲法法庭判違憲。

傅崐萁、黃國昌（組合圖／資料照）

周軒提到，他們當然心有不甘，直接拿憲法法庭開刀，反正憲法對他們來說，可有可無，甚至是他們推動在國會軟性政變的阻礙。所以藍白版的「憲法訴訟法」三讀，現在法庭就殘廢了，從此再也沒有人可以說誰違憲了。

周軒指出，那個時候也有很多人講過，「不要以為沒有憲法法庭，最爽的會是立法權。到時候行政權做出任何舉動，你立法權一點辦法都沒有」，但是傅崐萁、黃國昌不相信。終於到了今天，行政權真的踏出了不副署那一步，不料轉過來變成藍白開始罵人「毀憲亂政」。周軒就開酸嗆，「因果循環，天理昭昭。你們突然充滿各種開始重視憲法，太晚了點吧，請你們藍白好好利用憲法賦予立委的權力吧」。

