不副署被在野批獨裁？許美華酸「藍白立委有點guts倒閣全面改選」：我最想看民眾黨會剩幾席！

府院定調對藍白財劃法「不副署」，在野卻批評是獨裁，科技專家許美華昨（14）日表示，行政院被迫硬起來，也是被藍白逼的，藍白立委有點guts跟行政權直球對決，善用憲法賦予的權利，對行政院提出不信任案，來倒閣全面改選吧，「我最想看的是，國會全面改選，TMD民眾黨八席會剩下幾席？！」

許美華昨日在臉書發文表示，到底行政權要怎麼強硬對抗藍白惡法，總統府跟行政院終於拍板，財劃法直接不副署，後續的反年改案也將比照，「行政權硬起來承擔，給讚。」

許美華再說，有趣的是，這兩天脆上，開始出現一波波藍白陣營跟他們的受眾、還有一堆假帳號網軍，開始靠北、很努力的在洗：「行政院不副署，違憲啦，賴政府獨裁」；還有個說法很幽默，說行政權不副署，是「史上最嚴重的憲政危機」，但卻都刻意不提憲法法庭已經被藍白立委癱瘓這個事實。

許美華大酸，連黃國昌都在說憲政崩壞，要不要提醒國昌老師趕快去申請釋憲啊，「喔憲法法庭現在無法運作？都要感謝藍白立委！」

許美華說明，《憲法》第37條規定，「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」這條憲法文字很簡單吧？行政院長有副署與否的權利，如果行政院長不副署在先，當然總統後續就無法公佈法律命令。

許美華並說，另外，憲法也公平規定，如果行政院長不副署、立法院不接受，由藍白主導的立法院也有反制手段，可以依憲法對行政院長提出不信任案「叫卓榮泰滾蛋」，但這樣就可能啟動解散國會、全面改選的新局面。

許美華指出，依據憲法增修條文第3條第2項第3款規定：「立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院。」

許美華怒批，藍白立委就不要再造謠什麼行政權「不副署」是違憲、獨裁了，「行政權被迫硬起來，也是被你們逼的」，藍白立委不是都很派很會噴垃圾話嗎？有點guts，跟行政權直球對決，善用憲法賦予的權利，對行政院提出不信任案，來倒閣全面改選吧！

許美華最後說：「大罷免大失敗，我們1450都沒在怕了，藍白不要贏不起！然後，我最想看的是，國會全面改選，TMD民眾黨八席會剩下幾席？！」

（圖片來源：許美華臉書、行政院）

