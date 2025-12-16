不副署財劃法修法 卓榮泰：守護國家憲法

（中央社記者吳欣紜台北16日電）財劃法修法，行政院長卓榮泰宣布將不予副署，他今天強調，「我必須守護國家憲法」，憲法是國家根本大法，失去憲法將失去對主權跟安全的屏障跟保護。

農業部今天舉行2025國家農業科學獎頒獎表揚典禮，表揚在前瞻創新、社經發展、產業領航及環境永續等四類有卓越貢獻的優秀農業科學與技術研究人員，卓榮泰特別出席並頒獎給得獎者。

卓榮泰抵達會場時，針對媒體詢問有關不副署財劃法修法等問題未停下來接受訪問，但他在致詞時指出，「我必須守護國家憲法、我必須讓國家的憲法能夠正常的運作、也必須維持國家的憲政體制」。

卓榮泰表示，行政院守護憲法就如同農民守護土地一樣，土地是農民的根，而憲法是國家的根本大法，農民失去了這個根，將無法從事生產、無法進步、發展，失去了根本大法也將失去對主權跟安全的屏障跟保護。

卓榮泰說，「我們的工作是一樣的」，願意陪著各位、透過農業部努力，跟全國農民朋友守護國家土地，也希望農民朋友可以支持政府，一起守護國家憲法。

針對農業部長陳駿季致詞提及明年農業科技預算達新台幣50億、要以掌聲感謝卓榮泰一事，卓榮泰說，這掌聲給錯了、掌聲應該給立法院。

卓榮泰表示，今年剩不到半個月時間，明年中央政府總預算整部預算還停在立法院內，「一頁都沒翻開來看過」，希望立法院聽到掌聲讓中央政府總預算等重要且真正福國利民法案可以迅速審議通過。（編輯：林恕暉）1141216