不副署財劃法創憲政首例 卓揆：政院有責任捍衛權力分立原則

立法院11月14日三讀通過財劃法，行政院因窒礙難行提出覆議但遭立院否決。行政院長卓榮泰今日(15日)下午親自召開記者會，宣布「不予副署」，強調財劃法修法過程違反公開透明、實質討論的民主原則，行政院若不捍衛行政權，立法院就等同球員兼裁判。

行政院針對11月14日立法院三讀修正通過《財政收支劃分法》部分條文提出覆議案，遭到藍、白聯手否決，依規定，今日是總統公告財劃法的最後期限。行政院長卓榮泰下午親上火線召開記者會，宣布他「不予副署」。

「副署權」是指依據憲法第37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。過去僅有時任行政院長的郝柏村曾不副署人事案，卓榮泰此次不副署法案，創下憲政首例。

卓榮泰表示，立法院在野黨團持續利用人數優勢，以突襲方式通過再修版財劃法，過程中未經充分討論，行政院雖提出覆議，卻未獲接受，甚至連報告說明的機會都沒有，即遭立院否決。

他指出，立法院本次提出「再修正版財劃法」，明顯存在違憲疑慮，行政、立法之間的憲政爭議理應由憲法法庭作最終判決，但立院修訂《憲法訴訟法》，不合理拉高憲法法庭議決門檻，並多次杯葛賴清德總統所提名的大法官人選，導致憲法法庭無法運作，喪失調和憲政爭議的功能。卓榮泰強調，在憲法法庭「被迫失能」而形成憲政僵局的情況下，若行政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同是「球員兼裁判」，他說：『(原音)造成今天憲政僵局，這已經等同立法院既能制定預算、又能審定預算，失去了民主制衡的力量；若行政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同就是球員兼裁判，行政院有必要的責任捍衛憲法權力分立原則，不能接受立法院隨意擴張權力。』

他表示，本屆立法院在野黨團近1年7個月以來，從立法院職權行使法、憲法訴訟法、中央政府總預算案到警察人員人事條例、軍人待遇條例及此次財劃法再修案，屢屢涉及違憲疑慮，行政院已多次嘗試與立法院黨團溝通，總統亦邀請立法院長韓國瑜進行國政會商，但遺憾未能促成討論。

卓榮泰強調，行政院已窮盡所有憲政救濟途徑，只剩不予副署這條路。他表示，基於捍衛行政院預算編列權與承擔施政責任，決定不予副署，以示對憲法的忠誠。