不副署財劃法引議論 卓揆：政院守護憲法就像農民守護土地

在野黨在立法院聯手，三讀「財政收支劃分法」，行政院提覆議遭否決後，行政院長卓榮泰宣布不副署。卓榮泰今天(16日)出席「2025國家農業科學獎」，他在致詞時意有所指的表示，行政院守護憲法，就像農民守護土地，失去根本大法，也將失去對主權跟安全的屏障。

「國家農業科學獎」今年度為第4屆，從2019年開始，每2年辦理1次，主要是嘉勉在農業科技研發與應用表現卓越、對我國農業帶來重大貢獻的優秀團隊與個人。今年歷經審查，最終選出12個共4個類別團隊以及3名研究人員。像是由台灣海洋大學3位教授，整合台灣鯛的育種技術，開發出具備耐鹽、耐寒以及抗病的品系，穩定水產養殖以及經濟效益，規劃2026年試量產500萬尾高品質魚苗，獲得前瞻創新團體獎首獎。另外，還有社經發展、產業領航以及環境永續各類別獲獎團隊。個人獎部分，台中區農業改良場副研究員張金元以省工機具、農業藥物試驗所副研究員廖俊麟以打造實驗動物減量的農藥毒理評估新體系，以及畜產試驗所副研究員以狼尾草育種及產業加值利用獲得肯定。

行政院長卓榮泰16日出席頒獎典禮。他在致詞時指出，農業科技獎是國家農業的奧斯卡獎，象徵國家農業最高科技獎項，希望能夠引領國家在智慧農業、科技農業以及精緻農業更加發展，並讓農業成為一個國家重要的產業。

卓揆話鋒一轉，也提到行政院15日做了一項重要的工作，意指不副署財劃法。他表示，他必須守護國家憲法，必須讓國家憲法能夠正常運作，也必須維持國家的憲政體制。他特別強調，行政院守護憲法，就像農民守護土地。卓揆說：『(原音)行政院守護憲法，就跟農民朋友守護土地是一樣的。土地是農民朋友的根，憲法是國家的根本大法，失去了這個根，失去了這個根本大法，我們將沒有辦法在這裡從事生產，沒有辦法在這裡進步，沒有辦法在這裡研發成功。失去了這個根本大法，我們將失去對主權跟安全的屏障跟保護。』

卓揆也向農民喊話，希望能夠支持政府守護國家憲法，因為沒有土地，就沒有根，沒有憲法就沒有國家的主權跟安全。他也向立法院喊話，明年50億農業科技預算，以及明年度中央政府共3兆350億總預算，能夠儘快審議並且通過。 (編輯：沈鎮江)