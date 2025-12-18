不副署財劃法掀爭議! 民眾黨團預告將提賴清德總統彈劾案

總統賴清德。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委羅智強與王鴻薇今（18）日在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰；同時，民眾黨團也預告，將在院會正式提出總統賴清德彈劾案。依《立法院職權行使法》規定，彈劾案進入程序後，賴清德須依立法院職權行使法列席立法院說明。

司法及法制委員會召委、國民黨立委翁曉玲臨時變更議程，針對立法院三讀通過法律遭行政部門拒絕副署、總統未依法公布一事，邀請府院及司法院、法務部進行專題報告。不過，總統府表示，總統府秘書長僅於審議年度預算與主管法案時列席備詢，以符憲政慣例，因此潘孟安未出席，引發在野立委不滿。

廣告 廣告

臨時提案指出，依憲法第 37 條及歷來大法官解釋，法律公布須經行政院長副署，目的在於制衡總統權力。然而，賴清德總統與卓榮泰院長針對《財政收支劃分法》修法，拒絕公布、拒絕副署，已嚴重扭曲憲政制度，創下憲政史上前所未有的惡例，形同否定國會三讀通過的立法權。

黃國昌表示，憲法增修條文已明定，行政院提出覆議遭立法院否決後，必須接受原決議，在憲法法庭尚未作出裁決前，法律仍具有效力。他批評，行政權若可主觀認定法律違憲就拒絕公布，等同踐踏權力分立原則，將對民主憲政造成嚴重傷害。

民眾黨團總召黃國昌。 圖：張良一/攝（資料照）

黃國昌強調，今日提案先針對卓榮泰移請彈劾，但賴清德總同樣涉及憲政責任，民眾黨團將正式提出總統彈劾案，交由全院委員會審查，要求賴清德依法律規定到立法院說明，捍衛國會尊嚴與民主憲政秩序。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

36萬俄軍駐紮北約邊境！ 德議員公開警告 英將軍籲民眾做好戰爭準備

普丁宣佈「解放」後大逆轉! 庫皮揚斯克俄軍陷反包圍 後勤崩潰只能靠空投