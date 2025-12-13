不副署財劃法機率高？政院：時候到了就宣布方式

民進黨昨天（12日）便當會共識，財劃法是否副署由行政部門決斷，外界多推斷不副署機率高，政院人士僅強調，方式為何，時候到了就會宣布。律師黃帝穎則認為，副署權是憲法本文給予行政院長獨立判斷的機制，也是權力制衡的一環；在憲法法庭癱瘓的此刻，行政院應不副署，讓違憲惡法不生效，避免國家、憲法遭受危害。

民進黨12日便當會共識，財劃法是否副署由行政部門決斷，外界多推斷不副署機率高，政院人士僅強調，方式為何，時候到了就會宣布。（中央社資料照）

朝野針對財劃法攻防不斷，立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白11月14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。政院認為三讀條文影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行之處，因此向立法院提出覆議案。

廣告 廣告

覆議案在5日遭藍白否決，行政院強調不會執行違法的財劃法，更不會以此重編明年度總預算，近日許多民進黨立委及法律學者則主張不應讓條文生效，必須透過不副署藉以不公布法律，擋下惡法。

財劃法最晚須於15日公告，民進黨昨天已透過便當會取得共識，要讓行政部門自行決定財劃法是否副署。政院人士指出，便當會的結論很明確，就是大家一致支持總統賴清德、行政院長卓榮泰的決定，至於方式為何，時候到了自然就會宣布。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤昨天在便當會後指出，會中大家皆體認國會狀況有如失速列車，因此執政黨必須負責任善盡憲法忠誠義務，堅毅果決踩煞車，但究竟要如何因應，途徑必須合憲，而不管是選擇不副署，或不執行都是合憲的方式。

台灣永社12日舉行「面對立法失速列車，憲政煞車該 踩就踩－不副署合憲」記者會，呼籲行政院長卓榮泰 不副署、阻止惡法生效、保護台灣。（中央社）

只不過，根據憲法增修條文第3條第2項第2款，覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。主張不副署的律師黃帝穎則受訪表示，條文指「行政院院長應即接受該決議」，可說是一個宣示的規定，但沒有產生法律效果，且副署權與覆議失敗的條文也各自獨立，並不相關。

所謂「副署權」，是指依據憲法第37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。黃帝穎表示，副署權是憲法本文給予行政院長獨立判斷的機制，也是權力制衡的一環，時任行政院長郝柏村也曾動用過，只是當年背景是針對人事案，而非如今危及國家與憲法的財劃法時刻。

黃帝穎說，過往有憲法法庭把關違憲惡法，現今則發生難以想像、沒有人守護憲法的癱瘓情況，行政院本來就是憲法機關，應該要在惡法法定程序未完成，就跳到第一線守護憲法。

東吳大學法律系聘教授張嘉尹昨天也在記者會提到，法律公布即具拘束力，若行政院不同意立法院通過的法律，卻選擇「副署、公布後不執行」，恐侵蝕憲政基礎，「不副署」才是傷害最小、最能體現責任政治的憲政手段。