不副署財劃法遭移送彈劾 卓榮泰對監委抱怨：「不得不」的作為

監察院由副院長李鴻鈞率領監委巡察行政院，閣揆卓榮泰、副閣揆鄭麗君等人到場。監察院提供



行政院長卓榮泰不副署立法院三讀通過的《財劃法》，在野黨不滿，將其移送監察院彈劾。卓榮泰今（12/19）對監委表示，不副署是窮盡各種救濟方式中，不得不的作為，雖然引起很多討論，但他最終目的是希望能回歸憲法秩序，找到適合解決的方法。

監察院今天赴行政院進行年度巡察，副院長李鴻鈞率領監委們到場，在卓榮泰、副閣揆鄭麗君陪同下聽取秘書長張惇涵簡報。

卓榮泰致詞指出，台灣過去一年遭受非常多挑戰，包括美國關稅導致產業供應鏈發生變化，還有國內遭遇各項天災，影響許多地區居民生活，立法院卻在此刻提出不少爭議法案，讓行政院窮盡憲政救濟方式來進行法案討論，但仍無法在維護憲政、法律秩序下，做出完全符合法案內容的條件。

卓榮泰強調，若依照三讀通過的《財劃法》版本編列預算，會產生違法的預算案，因此他日前代表行政院，依照《憲法》第37條規定，決定不副署會造成國家財政重大負擔、明顯違反《公債法》的《財劃法》。

卓榮泰說，目前沒有辦法透過大法官會議釋憲，不讓《財劃法》生效，因此不副署是在窮盡各種救濟方式中，不得不的作為，雖然會引發憲政秩序的討論，但他欣然面對，最終目的是要回歸憲政秩序理性討論，只要能回歸中華民國憲法與憲法增修條文，所有憲政機關、國家中央與地方機關，能夠照法律秩序、憲法秩序，相信能找到適合解決問題的辦法。

