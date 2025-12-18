不副署財劃法遭藍白提彈劾 卓揆籲「在憲法體制裡好好談」

卓榮泰透露普發現金一萬元有永久居留權的外籍朋友也能領取。(圖：資料照，行政院提供)

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，國民黨、民眾黨今（18）日在立法院聯手通過譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰。對此，卓榮泰表示，行政院引用憲法第37條的規定啟動權力，真正的目的是要所有的議題都回到憲政的機制裡面談，如果從此大家都可以在憲法體制裡面好好來談，總會談出一條在憲政體制之下，國家應該走的正常道路。

卓榮泰下午出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮前受訪表示，行政院引用憲法第37條的規定，啟動自己的權力，真正的目的是要所有的議題都回到憲政的機制裡面談。

卓榮泰說，這證明兩件事情，第一，監察院在今年年初雖然預算被大幅的刪減跟凍結，但至少沒有像憲法法庭一樣被整個喪失功能，也證明了維持憲政機關的運作的必要性，所以這樣是對的。

其次，沒有人可以獨裁，只要有任何的憲政機制，都可以來引用，他也願意面對這樣子。最重要的是，如果從此大家都可以在中華民國憲法的體制裡面好好來運用，好好的來談，總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路。