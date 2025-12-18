不副署財劃法 侯漢廷：縣市首長應共同發聲譴責賴、卓

侯漢廷今日接受《千秋萬事》專訪。（《千秋萬事》提供）

行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法，賴清德總統更稱在野黨在立法院推動的修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」；卓揆則稱在野黨的作為人民已經忍無可忍。新黨台北市議員侯漢廷建議，在野黨的縣市首長，面對民進黨中央的濫權行為，應要團結集體譴責賴總統與卓榮泰的毀憲亂政。

侯漢廷今日接受《千秋萬事》專訪，他說卓榮泰胡說八道，說忍無可忍、走投無路，但事實上卓揆自己透露，其實去年上任後，其實早已做好「不副署」的打算，「去年哪來的走投無路？而且去年潘孟安在接受質詢時就說過不能不副署，因為不副署等於打臉總統。」

侯漢廷說，現在綠營政論節目、電台請的律師及學者出來洗地，講白了這就是現代的「籌安會」，當年袁世凱稱帝時，一群學者專門幫他辯護一樣，現在也是明目張膽替賴總統跟卓榮泰的獨裁行為辯護，說學界也是有在討論不副署。

侯漢廷批根本是鬼扯，因為在民進黨執政以前，從來沒有人討論過可以不副署，副署制度的設計本來就是用來制衡國家元首，源自內閣制精神，現在卻被完全扭曲。

侯漢廷說，很多民眾相比萊豬等議題，對「不副署」並沒有直觀感受，所以前期要不斷論述與宣傳，讓社會大眾理解民進黨如何反覆操作雙重標準，「選輸時翻桌，多數時輾壓」，覆議失敗8次卻拒絕承擔政治責任，甚至走向不公布、不執行法律的行政獨裁。

侯漢廷建議，在野黨的縣市首長面對民進黨中央的濫權行為，應該要團結起來，共同譴責賴總統與卓榮泰的毀憲亂政。

