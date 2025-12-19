不副署財劃法 卓揆曝「決定慎重但不為難」：生效就是違法的行政院

行政院長卓榮泰不副署藍白所提的再修版《財劃法》，立法院司法及法制委員會昨日移請監察院彈劾卓榮泰，卓榮泰今（19）天出席「監察院114年巡察行政院會議」時強調，他日前代表政院宣布不副署，是非常慎重但不為難的決定，「因為一旦副署生效，我們就是違法的行政院」，最終目的還是希望能回歸到憲政秩序，雖然引起許多憲政秩序的討論，但都會欣然面對。

卓榮泰提到，過去一年國家遭遇非常多來自內、外的衝擊，立法院卻在這段時間提出不少爭議法案，讓行政院在面臨各種挑戰的同時，還要窮盡憲政救濟的方式來進行法案上的討論，但是在嘗試各種方式之後，仍然無法在維護憲政、維護法律的秩序的情況下，做出完全符合法案內容的條件。

卓榮泰指出，《財劃法》會造成國家財政重大負擔，明顯違反公債法，因此日前代表政院依照《憲法》第37條規定的權力做出因應措施，決定不副署，「這是一個非常慎重的決定，但是對我個人來講並不為難，因為一旦生效，行政院照這版《財劃法》來編訂，就會產生違法的預算案，那我們就會是一個違法的行政院」。

卓揆表示，要想不讓再修版《財劃法》生效，目前已經沒有辦法透過大法官會議來進行釋憲，唯有暫時讓它沒辦法生效，所以才會不予副署，是現在窮盡各種救濟方式當中不得不的作為，雖然因此引起很多憲政秩序的討論，「我們都欣然面對」。他強調，此次不副署的決定，最終目的是希望能夠回歸到憲政秩序理性討論，只要國家整體中央跟地方機關能夠依照憲法秩序，就可以找到一個適合解決的方式。

