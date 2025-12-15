不副署財劃法 卓揆：窮盡各種救濟只剩這途

▲卓榮泰親上火線宣布不副署《財劃法》修法，強調過去窮盡憲政救濟各種可能，如今只剩下不副署這一途。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.15）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰今（15）日親上火線召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政以及國家的發展，並說明不副署理由包括，行政院有責任捍衛憲法權力分立原則；行政院有責任堅守國民主權、民主原則，依法行政；行政院有責任確保國家發展及財政穩健，強調行政院過去已窮盡憲政救濟的各種可能，「如今只剩下『不副署』這一途徑」。

▲卓榮泰秀出不副署《財劃法》修法的加註意見。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

卓榮泰說明，去年520自己手持誓詞，在總統面前向國人同胞說出誓詞內容，「余誓以至誠，恪遵國家法令，盡忠職守，報效國家， 不妄費公帑，不濫用人員，不營私舞弊，不受授賄賂。 如違誓言，願受最嚴厲之處罰。」這是當時所提出的誓言，「它將跟著一輩子，我謹守這份誓言」。

卓榮泰表示，從那一天開始，自己依照《憲法》第53條，行政院是國家最高的行政機關，身為院長必須依照《憲法》規定，忠誠地履行行政院為國家最高行政機關、行政首長職務的責任。因此今日很嚴肅而正式的召開記者會，向國人同胞報告行政院重要的決定。

卓榮泰說明，不副署《財劃法》修法案，原因在於其中有明顯違憲之處，首先違反了憲法權力分立的原則，實質侵害行政權；第二，修法的過程違反公開透明與實質討論的原則，破壞民主程序；第三，若一旦施行，將對國家的發展造成無可回復的重大危害。

卓榮泰說，行政院為憲政機關，有義務履行對中華民國憲法的忠誠，依照憲政體制，行政、立法兩院的憲政爭議，理應由憲法法庭來做最終的判決。但因為立法院修訂《憲法訴訟法》，不合理地拉高憲法法庭議決的門檻，更多次杯葛總統所提出的大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去了弭平憲政爭議的能力。

卓榮泰說，今天是總統依法公布《財劃法》修正案的最後期限，身為行政院長，必須以不副署的方式來捍衛民主憲政以及國家的發展，為了堅守三大民主憲政責任，首先是行政院有責任捍衛憲法權力分立原則，《憲法》規定由行政院提出預算，立法院議決預算，各司其職，也才能確保政治責任的歸屬，但立院修法明顯違反此規定，不僅讓明年度中央政府總預算增加舉債2646億元，大幅增加政府支出，恐將嚴重排擠其他重大施政項目，也更侵犯了行政院施政決策以及提出預算的權力，違反憲法權力分立原則。

卓榮泰說，事實上本屆立法院在野黨團近一年半以來，不斷意圖擴張權力。從一開始立法院職權行使法的擴權，已經遭到憲法法庭宣告違憲，隨後包括《禁伐補償條例》、《憲法訴訟法》、114年度中央政府總預算案、警察人員人事條例、軍人待遇條例，與《財劃法》修正案，每一項都一再涉及違憲的疑慮，雖然屢次申請釋憲，憲法法庭又被迫失能、無法判決違憲，造成今天憲政的僵局。這已經等同立法院它既能制定預算、又能審定預算，失去了民主制衡的力量。若行政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同就是球員兼裁判，行政院有必要的責任捍衛憲法權力分立原則，不能接受立法院隨意擴張權力。

第二，政院有責任堅守國民主權、民主原則，依法行政。卓榮泰說，今年11月14日，立法院再修正的《財劃法》沒有經過委員會逐條審查，就逕付二讀；在黨團協商都沒有共識的情況下，強行表決，完全不符合民主原則，實際侵害了國民主權，且115年度的預算已經經由行政院制定完備，8月就送到立法院被審查，卻在程序當中要求行政院立刻要適用再修正的《財劃法》，在歲入無法增加情形下，需全數舉債支應，舉債額度超過5600億元，佔總預算歲出總額比率達到 17.1%，這樣已經違反了《公共債務法》上限，等同就是要求行政院要違法編列預算。國家的主人是國民，違反民主程序、要求行政院違法，進而破壞民主體制，這已經背離國民主權的精神，行政院有責任堅守國民主權、民主原則、依法行政，絕對無法同意這樣的修法。

第三，行政院有責任確保國家發展及財政穩健。卓榮泰表示，行政院已經多次說明，立法院《財劃法》再修版有不合理之處，若不是違法舉債，就會排擠既定的重大施政工作，造成國家的損害，與政府的政治責任將無以歸咎。國防外交、AI 新十大建設、防洪治水、社會福利、撥補勞健保等的經費，若能被迫刪減，國家發展將因而停滯，立法院負得起這樣的責任嗎？中央財政被削減，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，影響救災效率，立院有能力負責嗎？修法後各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大，富者越富、窮者卻沒有變好，已經違反《憲法》第147條的意旨。這種劫貧濟富、違背公益的事情，行政院也絕不容許發生。行政院要扛起國家發展的責任，這樣的《財劃法》施行之後，將使公共利益遭受到無可回復的重大損失。行政院有責任確保國家發展及財政穩健，因此無法副署施行這樣的《財劃法》。

卓榮泰也強調，過去多次拜會立法院長韓國瑜與立院各黨團，而且總統也前後兩次邀集相關院的院長進行國政會商，希望促進朝野和諧、策會團結，尋求長治久安之道，但令人遺憾跟痛心，《財劃法》覆議案，立院不安排行政院進行說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會。而行政院所提出的《財劃法》，也完全無法排入審查，「行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下『不副署』這一途徑」。

卓榮泰表示，基於《憲法》權力制衡的設計，若立院對政院不副署決定有意見，可以依照《憲法》增修條文的規定，對行政院長提出不信任投票來制衡，因此政院不副署的這項權力，絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁。

卓榮泰說，中華民國《憲法》既然賦予行政院長副署之權，面對違憲違法的各種法律，以不副署來停止惡法對國家的傷害，是自已身為行政院長必須採取的方式，這是《憲法》賦予行政院長的責任。

最後卓榮泰表示，因此在秉持忠於國家、忠於《憲法》的至高信念跟絕對忠誠之下，自己已就總統的令籤，完成了不副署的權力並加註意見，「依《憲法》第37條規定，總統依法公佈法律，需經行政院院長副署。而在《憲法》上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正《財劃法》，過程與內容背離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。本人為維護憲法賦予本院之預算編列權，並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次《財劃法》修正條文不予副署，以示對《憲法》的忠誠。」

