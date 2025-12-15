「不副署財劃法！」 卓榮泰嗆：可對我提不信任投票

行政院長表示不予副署財劃法修法，並在總統令籤加註意見。（圖／TVBS）

行政院長卓榮泰今日決定不副署財劃法修正案，引發政治角力進入新階段。在財劃法修正案覆議失敗後，依法應由總統公布並由行政院長副署，但卓榮泰認為此修法明顯違憲、侵害行政權，因此在法令公告的最後時刻宣布拒絕副署，並表明已在總統令籤上加註意見。他直指此次修法過程與內容悖離民主原則與權力分立，更批評立法院既能制定預算又能審定預算，已失去民主制衡力量，形同「球員兼裁判」。

行政院長表示不予副署財劃法修法，並在總統令籤加註意見。（圖／TVBS）

卓榮泰對立法院長韓國瑜表達強烈不滿，指出雙方協商的後續工作均無法如願，且立法院常有「突襲動作」。他特別批評韓國瑜拒絕出席總統邀集的國政茶敘，認為此舉是「無視憲法」。更喊話在野黨若不滿，可對他提出不信任案，卓榮泰態度強硬，表示若因捍衛憲政而被「毀憲亂政的國會跟政黨」提出倒閣不信任案，那將會是他「畢生的民主勳章」。他更表明願意成為護憲的鬥士，以行政院長的職位作為賭注，挑戰在野黨是否敢於用同樣的籌碼一較高下。這場圍繞財劃法修正案的政治角力，已從立法院延伸至行政權的核心，顯示台灣朝野之間的憲政爭議正持續升溫。

卓榮泰強調，立法院在財劃法修法過程中已逾越權限，若行政院不堅定捍衛行政權，將導致立法院權力過度擴張。他表示，此次修法迫使政院面臨違法的困境，而他的不副署決定是「逼不得已」的選擇。面對在野黨可能的批評，卓榮泰不僅不退縮，反而直接邀請在野黨提出不信任投票，展現出捍衛行政權的決心。

對於與立法院長韓國瑜的互動，卓榮泰毫不掩飾他的失望。他指出，即使雙方有所協商，立法院仍會在預定時間前採取出人意料的行動，讓行政院措手不及。尤其是韓國瑜缺席總統召集的國政茶敘，更被卓榮泰視為對憲法的不尊重。

在這場憲政攻防中，卓榮泰以「護憲鬥士」自許，將個人政治前途與憲政原則緊密連結。他清楚表明，若因堅持原則而遭到不信任投票，他願意承擔這個後果，並視之為民主的榮譽。這場行政與立法權力之爭，已成為台灣民主政治運作的重要考驗。

