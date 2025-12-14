不副署財劃法？名醫喊餿主意 示警2028政黨輪替他恐被關

針對「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層定調「不副署、不公布」。常在臉書評論時事的精神科醫師沈政男表示，這是誰出的餿主意？沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署。他更示警，2028政黨輪替以後，追究起這一條，不副署的行政院長卓榮泰有可能被抓去關。

沈政男13日在臉書貼文表示，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院所通過的法律，這是誰出的餿主意？行政院長卓榮泰切莫上當。總統賴清德召集民進黨行政與立法部門開會，結果大家都同意讓行政部門自己決定要不要不副署，這就叫死道友不是死貧道。

沈政男認為，2028政黨輪替以後，追究起這一條，不副署的卓榮泰有可能被抓去關，然後那些在旁邊起鬨的人，還是繼續喊打喊殺，若無其事，就好像大罷免一樣。憲法37條說，總統公布法律命令，須經行政院長副署，意思是要行政院長看清楚法律命令規定，不是問你同不同意。

沈政男指出，綠營亂扯說，郝柏村當年當行政院長，也曾不副署蔣仲苓的人事案。須知郝柏村當行政院長，立法院有行使同意權，後來修憲改成不必立法院同意，導致現在的卓榮泰，完全是賴清德總統任命，閣揆的權力來源已經不一樣，因此副署的意義也不一樣。

沈政男更點出，不副署的規定是雙首長下的制度，目的是制衡總統。但1997修憲拿掉閣揆同意權，不副署已經沒有實質意義了；卓榮泰只是賴清德在內政的代理人、執行助理，不能偏離總統的責任義務，而總統必須依法公布立法院通過的法律，因此閣揆卓榮泰沒有不同意，也就是不副署的空間。

