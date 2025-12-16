不副署財劃法「守護憲政」 卓榮泰轟立院：總預算1頁都沒翻

即時中心／黃于庭報導

立院國民黨團、民眾黨團掌握國會多數，頻頻通過爭議法案，日前藍白又挾著人數優勢，聯手否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院昨（15）日拍板，將以「不副署」抗衡。對此，行政院長卓榮泰今（16）日表示，他必須守護國家憲法，也再度喊話立院盡速審查明（2026）年度中央政府總預算。

卓榮泰今日出席「2025國家農業科學獎表揚典禮」，上台時先向農業部長陳駿季喊話，「部長，明年科技預算50億的掌聲，你給錯了，你要給立法院才對，我們再給立法院一個掌聲」，現場隨即掌聲如雷。

接著，卓榮泰說，明年度中央政府總預算（審查）已經剩不到半個月的時間，整部3兆零350億預算還停留在立法院，「1頁都沒有翻開來看過」，所以應該請立法院聽到掌聲，讓中央政府、總預算等重要、真正福國利民的法案，能夠迅速審議和通過。

卓榮泰也表示，昨天行政院做了一個很重要的工作，「我必須守護國家憲法，必須讓國家憲法正常運作，維持國家憲政體制」，他強調，行政院守護憲法，就跟農民朋友守護土地一樣，土地是農民朋友的根，憲法是國家的根本大法，失去了根本大法，將沒辦法從事生產、進步，研發成功，更將失去對主權跟安全的屏障與保護，「所以我們的工作是一樣的」。

因此，卓榮泰強調，他願意陪著各位，透過農業部努力，一起跟全國農民朋友守護國家土地，也希望農民朋友支持政府守護國家憲法、守著你們的根，才是未來必要走的一段路，「沒有土地就沒有這個根，沒有憲法就沒有國家的主權跟安全」。

