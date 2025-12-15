不副署財劃法！律師翻史書：3年後就亡國了

▲行政院長卓榮泰今（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布將依照《憲法》不副署本次修法。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，傳出總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，並建議若不滿可提倒閣，此舉引爆在野黨怒火，群起砲轟獨裁專制。對此，律師葉慶元翻出中國法制史，1908年8月由清朝政府頒布的《欽定憲法大綱》部分條文，他酸嗆原來民進黨的憲法是「以大清為師」。

葉慶元翻出1908年清朝《欽定憲法大綱》部分條文，當中提到「君上大權」，欽定頒行法律及發交議案之權，凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行；用人之權，操之君上，而大臣輔弼之，議院不得干預；君上調遣全國軍隊，制定常備兵額，得以全權執行，凡一切軍事，皆非議院所得干預。

葉慶元調侃，打開中國法制史，原來，民進黨的憲法，是以「大清為師」呀，並提到3年後，清朝便亡國了。網友則紛紛留言附和「就說是清德宗呀，沒毛病呀」、「大清德宗律法沒毛病，朕即是法」、「所以廟號是清德宗啊」、「不要拿外國的歷史來看我們大台灣」、「法律抵觸憲法，無效；憲法抵觸賴缺德，無效。君上萬歲」。

行政院長卓榮泰今（15）日率領副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲召開「捍衛憲政秩序」記者會，強調自己身為院長，將依照《憲法》不副署本次修法，該次修法有明顯違憲之處，若執行將違反權力分立原則，侵害行政權；違法公開透明、實質討論敗壞民主程序；若執行將對國家造成為重大危害。

