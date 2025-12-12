不副署財劃法？政院：卓揆做最後決定 以合憲合法方式處理

立法院5日院會處理行政院所提財劃法覆議案並進行投票，開票結果，覆議案未通過。（資料照片/姚志平攝）

身兼民進黨主席賴清德總統今（12）天在黨中央邀集所有黨籍立委召開便當會，會中針對《財政收支劃分法》是否「不副署」或是「副署之後不執行」，決議交由行政部門做出最終決斷。行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰會做最後決定，以合憲、合法的方式處理，堅守憲政機關的責任。

行政院針對立法院11月14日三讀的財劃法提出覆議案，5日遭藍白否決後，依法最晚須於15日公告，但行政院日前已表態不會執行違法，且侵害行政院預算權的財劃法。

賴清德今在黨中央邀集所有黨籍立委召開便當會，政策會執行長吳思瑤轉述，經過充分的討論，不管是選擇「不副署」或是「副署之後不執行」，都是合憲的方式，交由行政部門做出最終的決斷。

對此，李慧芝表示，行政院張惇涵秘書長也有列席便當會，並於會後向卓榮泰轉達會議內容。李慧芝強調，卓榮泰會做最後決定，以合憲、合法的方式處理，堅守憲政機關的責任。

