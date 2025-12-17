不副署財劃法 賴清德：是為捍衛憲政秩序非政黨利益

針對行政院長卓榮泰不副署立法院再修版「財劃法」，兼任民進黨主席的賴清德總統今天(17日)表示，這是為了捍衛民主憲政、捍衛台灣的生存，不是為了哪個政黨的利益。他呼籲全體黨公職全力支持，並協助向國人說明，一起堅守憲政底線。

行政院長卓榮泰日前決定不予副署立法院再修版的「財劃法」，引發藍、白陣營批評。兼任民進黨主席的賴清德總統17日在民進黨中常會上發表談話，說明支持卓榮泰不予副署的立場。

賴清德表示，國內不同政黨可以競爭、但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平，但藍、白政黨主導的立法院過去1年多來不惜傷害台灣的民主體制，透過強推「財劃法」、反年金改革、「國籍法」、「離島建設條例」等濫權修法，弱化中央政府財政與國家防衛實力。

賴清德說，不論執政團隊提出覆議、釋憲，或是由他召集的院際協調及國政茶敘，都是希望立法院能回到憲政體制內，推動合憲法案，但令人遺憾的是，立法院的藍、白在野聯盟不願實質審議覆議案，強行表決，更強修「憲法訴訟法」，直接凍結憲法法庭的運作，讓權力分立的制度搖搖欲墜。

賴清德向所有中常委強調，台灣是民主憲政國家，也是憲法優位的國家，各憲政機關都應在合憲基礎下團結合作推動國政，對於在野黨強行通過的「財劃法」版本，行政院長「不予副署」是為了捍衛民主憲政，不是因為政黨利益。民進黨發言人韓瑩轉述說：『(原音)行政院長依據憲法賦予的權力「不予副署」，這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考如何共同合作，通過對國家最有利的政策與法案。這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存、為了我們子孫的未來。』

賴清德也呼籲全體黨公職全力支持，並用各種方式清晰簡要地對國人說明，執政團隊是為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉而做出「不予副署」的決定，希望大家一起堅守憲政底線，守護我們珍愛的日常生活。(編輯：宋皖媛)

