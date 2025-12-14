不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
政治中心／黃韻璇報導
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。
針對藍白在立法院三讀通過修正《財劃法》，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。近日許多民進黨立委及法律學者主張不應讓條文生效，必須透過「不副署」藉以不公布法律，擋下惡法。《財劃法》最晚須於15日公告，民進黨在12日已透過便當會取得共識，要讓行政部門自行決定財劃法是否副署。
資深媒體人周玉蔻昨（14）日就發文指出，2025年12月15日將是「D day！國會濫權大反攻！」直指台灣政治史上的這一天，立法院三讀財劃法修正案閣揆將「不副署、不執行」，法案不副署，行政院長卓榮泰創憲政首例。
周玉蔻大讚，「台灣新的政治局勢即將出現，賴清德總統領導的中央政府為民主、公義、憲政而戰，寫歷史、展氣魄！後續發展是否倒閣、解散國會、立院改選、閣揆換人，政情如何動盪？屏息以待！」
今（15）日一早周玉蔻再度發文，表示目前各種資訊顯示，賴、卓執政當局正在以憲法賦予的「法案不副署」的權力，逼迫在野黨進行「倒閣」，然後由總統宣布「解散國會」，立院全面改選。周玉蔻道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。
