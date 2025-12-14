不副署逼藍營提倒閣？ 徐巧芯笑：幼稚！

外傳府院高層已拍板，對藍白新修正的《財劃法》採「不副署、不公布」，賴清德總統與行政院長卓榮泰將於15日對外說明，且12日立院三讀的停砍年改法案也朝此規劃。對此，國民黨立委徐巧芯笑稱，「很幼稚！」行政院做很爛，為什麼是立委要離開？大家比氣長，民進黨不執行是民進黨的事，誰要搞倒閣？

徐巧芯14日在中天《周末大爆掛》直言，立法委員工作就是立法，已經三讀通過立法，行政院不做，要去罵行政院，該下台的是行政院長。立法院現在就是把所有國家應該要通過的法律好好盤整，一個一個通過，4年後就看民進黨不執行多少法律！

至於有綠營主張解散國會全面改選，國民黨32位立委無敵星星就沒了，若民進黨還是無法過半，又可以玩一次大罷免。徐巧芯笑稱，「我們根本沒有想這些，只是覺得很幼稚」，為什麼因為行政院做很爛，而要讓國會被解散？為什麼是立委要離開立法院？「應該是我們繼續立法，繼續做該做的事情，你們不作為，就讓民眾罵你們！」

她舉例，公教人員若抱怨不是立法通過了？為什麼退休金還是一樣？很簡單，立法通過了，行政院不執行，有問題找行政院，大家比氣長，「我們已經做完應該做的事情！」「行政院不執行法律，我們為何要審查預算？」

她強調，該推的法、該立的法，還是要進行，不會讓支持者失望，但如果民眾覺得已經通過的法律沒有執行，不會再來罵國民黨了吧！國民黨執政就執行，民進黨執政就不執行，就這麼簡單，那是民進黨的事，不是國民黨的事，誰要搞倒閣？

