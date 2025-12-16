不副署違憲嗎？林濁水點破民進黨兩難 建議三害取其輕：公布但不執行

行政院長卓榮泰不副署財劃法與反年改法案，引發憲政爭議。前民進黨立委林濁水接受Yahoo《風向台灣》訪問時表示，不副署本身是「合憲權力」，但阻礙總統公布是「不對」的。他認同中研院法律所研究員蘇彥圖觀點，建議「公布但選擇性不執行違憲部分」，雖然也違反依法行政原則，但在三種都不對的選擇中，這是「傷害最小」的方案。林濁水更指出，憲法本身是亂源，三種體制拼湊導致藍綠各取所需互相攻擊，「惡意螺旋愈升愈高，沒完沒了」。

三種選擇都不對 林濁水：只能相權取其輕

面對立法院通過財劃法與反年改，但行政院認為窒礙難行的僵局，林濁水坦言，目前面臨的是「三種都不對」的困境。

「我是覺得在學者的意見裡面，我比較傾向蘇彥圖的意見，」林濁水說，「他對不副署、不公布都採取保留態度，可以就公布了，但是對認為違憲的部分選擇性不予執行。我比較同意這個看法。」

林濁水分析三種選擇：執行惡法「危害很大」；不副署、不公布也不對；公布但選擇性不執行雖然「也不對，但另外兩個不對更糟糕」。

「民進黨政府我的建議就是，公布、副署，但是針對裡面嚴重違憲的部分選擇性不執行，」他說，「這三種中間，我們選擇一個傷害相權取其輕。」

選擇性不執行違反依法行政 但仍是較小的惡

林濁水解釋選擇性不執行的兩難，「這個法出來，這惡法，你不依法行政是錯誤的；那依法行政也是錯誤的，因為你去用錯誤的法。所以就陷入兩難。」

「公布而不執行，當然違背依法行政的原則，這個法治國的觀念，」林濁水坦承，「但在兩難之中，只能在各種沒有一個對的中間，找一個對傷害、對大家都最小的方式來做。」

批評不副署：阻礙總統履行公布義務

根據憲法第72條，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統「應」於收到後十日內公布。憲法第37條則規定，總統公布法律「須」經行政院院長副署。

「公布是憲法的義務，憲法規定很清楚，你就要公布。那你公布被不副署把它擋掉，那這個公布的憲法命令就被你違背了，你去阻礙總統公布，」林濁水說，「總統都不能不公布，行政院長反而可以阻礙總統去不公布，這樣對嗎？」

他認為，雖然憲法沒有規定「不副署後續該如何處置」，但「不應該阻礙總統公布，因為公布是義務。」

「惡意螺旋」愈升愈高 藍綠都有問題

林濁水對目前的憲政僵局感到憂心，「我覺得這個沒完沒了，這個就變成一種惡意的螺旋。像螺旋狀這樣一直滾上去，愈升愈高。」

「從去年年初已經對峙到現在，沒完沒了。雙方都控訴對方獨裁，」林濁水說，「藍白說民進黨總統獨裁，民進黨說藍白毀憲亂政、國會獨裁。」

他批評藍白「在國會立法的時候完全就是多數暴力、黑箱作業，沒收審查，從去年國會改革法案一直到現在沒有什麼改變」，但也指出民進黨「也沒有更好，雙方如出一轍。」

「雙方的指控都可以找出一大串的理由，」林濁水說，「不只都可以找出憲法學理上的理由，也可以從憲法的條文裡面雙方都可以找出理由。雙方在憲法上面都可以找到根據，都言之成理、都各有根據、互相攻擊，沒完沒了。」

根本問題：憲法本身是亂源

林濁水指出，憲政僵局的根本原因在於憲法本身。

「簡單的說，我們的憲法有三種東西的拼湊，」林濁水分析，「一個是張君勱的偏向內閣制的權力分立體制；一個是孫中山的五權憲法、大總統體制；一個是後來加進去的法國第五共和體制。」

「憲法既然有那麼多混雜的東西拼在裡面，那麼就各取所需，都言之成理、都各有根據、互相攻擊，沒完沒了，」他說，「我覺得是憲法內部的矛盾，導致憲法不但不能產生對政黨政治的妥善規範，甚至反而造成政治亂鬥的根源。憲法本身是一個亂源。」

林濁水觀察，從去年大罷免到現在，「就連憲法學者都分兩邊，旗幟鮮明。政黨、立委、學界、甚至於媒體，各站兩邊，整個社會完全分兩邊站。」

修憲困境：不知往哪個方向改

面對憲政亂局，林濁水認為修憲是根本解方，但現實很困難。

「因為憲法是國家根本大法。根本大法要去修改，大家一方面沒有意願修改，一方面也不知道往哪個方向去修改，」他說，「那個根本大法出狀況,任何努力都沒有用了。」

「現在的這個衝突也是國會擴權法案從去年到現在的延續。整個的態勢：兵馬一樣、部隊一樣、學者一樣、立委一樣、政黨一樣，都是同一班人馬，」林濁水說，「這樣下去不知道要演變到什麼時候可以告一個段落，這是非常不幸的一個現象。」