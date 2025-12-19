不副署遭在野提案彈劾 卓榮泰：目的是希望回歸憲政秩序討論

監察院今天巡察行政院會議。（行政院提供／王千豪台北傳真）

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》引發憲政爭議，藍白昨天在立法院司法及法制委員會共同提出譴責案，具名移請監察院彈劾卓榮泰。卓榮泰今（19）天表示，他欣然面對不副署帶來的憲政秩序討論，最終目的是希望能夠回歸憲政秩序理性討論，回歸中華民國憲法跟憲法增修條文，相信能找到適合解決的方法。

卓榮泰今天在「監察院114年巡察行政院會議」致詞表示，台灣過去一年遭受關稅、天災等非常多內外衝擊，立法院此刻則提出不少爭議法案，讓行政院除面臨內外各種挑戰，還要窮盡憲政救濟的方式來進行法案討論，但縱使窮盡各種方式，仍無法在維護憲政、維護法律的秩序底下，做出完全符合法案內容的條件。

卓榮泰說，若依據三讀通過的財劃法版本編列預算，會產生違法的預算案，行政院也變成違法的行政院，因此他才會依照憲法第37條規定，決定不副署恐造成國家財政重大負擔、造成政府明顯違反《公共債務法 》的《財劃法》，強調目前已沒有辦法透過大法官會議進行釋憲，不副署是窮盡各種救濟方式「不得不的作為」，會欣然面對不副署帶來的憲政秩序討論。

他強調，最終目的是希望能夠回歸憲政秩序理性討論，回歸中華民國憲法跟憲法增修條文，相信能找到適合解決的方法。

隨後由行政院秘書長張惇涵就行政院民國114年施政重點，包括強化社會韌性，守護國家安全；解決人民問題，減輕生活負擔；持續世代支持，鼓勵自我實質；多元產業發展，實踐創新經濟；推動均衡台灣，邁向永續發展等五大方向，及台灣團結一致，全民克服挑戰；守護憲法精神，捍衛民主憲政等主題進行簡報。

監察院副院長李鴻鈞表示，在現行憲法體制下，監察權是政府施政的外控機制，監察委員可以針對行政機關涉有違失之工作及措施，或中央及地方公務人員之違法失職進行調查。監察院所提出之糾正案及調查報告，係檢視行政機關施政的重要參考。

李鴻鈞強調，本次巡察行政院，所彙總114年調查、糾正、巡察、社會矚目之議題，以及審計部審計各部會財務及績效等各項建議意見，期望行政院督促各部會研究改進、列管追蹤，並切實解決問題，讓兩院於不同權責領域共同努力，為國家廉能、民眾福祉奉獻心力，以符人民期望。

監察院補充，監察院於調查過程中發現，部分行政機關辦理業務所依據之法令，與當前社會環境已有脫節情形，監察院第6屆任內共計建議修正中央及地方法規共375項。

